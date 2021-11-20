مريض نفسي ينهي حياة زوج شقيقته ذبحًا في أسوان

شهدت منطقة المحمودية في مدينة أسوان، اليوم السبت، وقوع جريمة قتل، حيث أقدم شخص مريض نفسي على قتل زوج شقيقته ذبحًا بالسكين، وإصابة شقيقته بجروح، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع جريمة قتل في منطقة المحمودية وتحديدًا عند عمارات التعاونيات، حيث أقدم شخص مريض نفسي على قتل زوج شقيقته ذبحًا بالسكين، وإصابة شقيقته أيضًا بجروح عميقة في وجهها، وذلك بعد نشوب مشكلات أسرية بينها وبين زوجها وشكوتها لوالدها منه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبناءً على توجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الواقعة، لاتخاذ اللازم وإعادة السيطرة الأمنية إلي المنطقة، وتباشر تحرياتها حول الواقعة.