السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سكرتير محافظ قنا يتابع إصلاح خط المياه بأبوتشت

محافظ قنا
محافظ قنا

تابع المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، أعمال إصلاح الكسر المفاجئ الذي حدث بأحد خطوط المياه بمدينة أبوتشت،  رافقه الدكتور قدرى الشعينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت والمهندس أسعد عبدالباقى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأبوتشت . 

وقال السكرتير العام لمحافظة قنا، أن الكسر حدث مساء أمس فى خط مياه قطر 800 ملم ، مما أدى إلى انقطاع مياه الشرب عن 14 قرية كان يغذيها خط المياه ، مشيرا إلى أنه فور ورود البلاغ لغرفة العمليات المركزية بالديوان العام ، انتقل فريق متخصص في أعمال الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى موقع الحدث و تم الدفع بسيارات الشفط لسحب المياه التى تسربت جراء الكسر وكذلك تم الدفع بمعدات الحفر وجارى العمل على قدم وساق لإنهاء اعمال الإصلاح خلال ساعات قليلة تمهيدا لإعادة ضخ المياه إلى القرى المتضررة . 

وأضاف "الطيبى" أنه تم التنسيق مع إدارة مرور قنا لتحويل حركة سير السيارات إلى طرق بديلة أثناء فترة الإصلاح لضمان تحقيق السيولة المرورية، موجها مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت و شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة إزالة الآثار المترتبة عن الكسر وتسوية الطريق عقب إنتهاء أعمال الإصلاح وتسيير حركة المرور بطريقة سلسة ومنظمة .

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