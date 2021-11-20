محافظ المنيا يشارك في إطلاق مبادرة «سقيا الماء من الأورمان»

شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في فعاليات المؤتمر التحضيري لإطلاق مبادرة "سقيا الماء من الأورمان" والتي تنظمها جمعية "الأورمان" لتوفير مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجًا في 5 محافظات من بينهم محافظة المنيا، وذلك بهدف توفير الدعم والرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة، وبمشاركة المؤسسات الأهلية الكبرى، بهدف توفير حياة كريمة لغير القادرين من خلال المبادرة الإنسانية غير المسبوقة "حياة كريمة".

وقال محافظ المنيا، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحرص دائمًا على تحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع والعمل في كافة الاتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية وتحقيق سبل الحياة الكريمة اللائقة للمصريين، من خلال إنشاء وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التي ضمنت حياة كريمة لكافة المصريين.

ووجه المحافظ، خالص الشكر والتقدير لجمعية "الأورمان" على جهودهم الدائمة في خدمة الأسر الأكثر احتياجًا في كافة ربوع الوطن وبخاصة في محافظة المنيا، حيث قدمت الجمعية العديد من المساهمات لأهالي محافظة المنيا في عام 2021، لتقديم كافة سبل الدعم والتنمية لتلبية الاحتياجات الضرورية للأهالي في القرى والمراكز، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية مسخرة لتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للوصول لكافة الفئات المستهدفة.

وأكد المحافظ، أن هذا المشروع يعد استكمالًا للأنشطة الخيرية والإنسانية الرائدة التي تنفذها جمعية "الأورمان" لدعم القرى الأشد احتياجًا وإغاثة الأسر الأكثر فقرًا بهذه القرى.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية "الأورمان"، إن مبادرة "سقيا الماء من الأورمان" هي أكبر وأضخم نشاط خيري من نوعه يستهدف توفير مياه الشرب النقية لأكبر عدد من الأسر المستفيدة، وأن اختيار محافظة المنيا جاء وفق معايير عدد الأسر المحرومة من وصول مياه الشرب النقية لمنازلها بكل محافظة والمستوى الاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجًا وفق عددها وعدد الأسر المستحقة بها في أنحاء الجمهورية.