السبت 20 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يشارك في إطلاق مبادرة «سقيا الماء من الأورمان»

القاضي يشارك في مؤتمر
القاضي يشارك في مؤتمر إطلاق مبادرة سقيا الماء من الأورمان

شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في فعاليات المؤتمر التحضيري لإطلاق مبادرة "سقيا الماء من الأورمان" والتي تنظمها جمعية "الأورمان" لتوفير مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجًا في 5 محافظات من بينهم محافظة المنيا، وذلك بهدف توفير الدعم والرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة، وبمشاركة المؤسسات الأهلية الكبرى، بهدف توفير حياة كريمة لغير القادرين من خلال المبادرة الإنسانية غير المسبوقة "حياة كريمة".

وقال محافظ المنيا، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحرص دائمًا على تحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع والعمل في كافة الاتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية وتحقيق سبل الحياة الكريمة اللائقة للمصريين، من خلال إنشاء وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التي ضمنت حياة كريمة لكافة المصريين.

259233867_937118660543736_2942388323625395513_n

ووجه المحافظ، خالص الشكر والتقدير لجمعية "الأورمان" على جهودهم الدائمة في خدمة الأسر الأكثر احتياجًا في كافة ربوع الوطن وبخاصة في محافظة المنيا، حيث قدمت الجمعية العديد من المساهمات لأهالي محافظة المنيا في عام 2021، لتقديم كافة سبل الدعم والتنمية لتلبية الاحتياجات الضرورية للأهالي في القرى والمراكز، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية مسخرة لتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للوصول لكافة الفئات المستهدفة.

وأكد المحافظ، أن هذا المشروع يعد استكمالًا للأنشطة الخيرية والإنسانية الرائدة التي تنفذها جمعية "الأورمان" لدعم القرى الأشد احتياجًا وإغاثة الأسر الأكثر فقرًا بهذه القرى.

258125355_426374005643247_8556221915424030637_n

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية "الأورمان"، إن مبادرة "سقيا الماء من الأورمان" هي أكبر وأضخم نشاط خيري من نوعه يستهدف توفير مياه الشرب النقية لأكبر عدد من الأسر المستفيدة، وأن اختيار محافظة المنيا جاء وفق معايير عدد الأسر المحرومة من وصول مياه الشرب النقية لمنازلها بكل محافظة والمستوى الاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجًا وفق عددها وعدد الأسر المستحقة بها في أنحاء الجمهورية.

محافظ المنيا يشارك فعاليات مؤتمر إطلاف مبادرة سقيا الماء من الأرومان الأسر الأكثر احتياجا اللواء اسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

الأكثر قراءة

«بعد تدخله فى شئون الموسيقيين».. بلاغ للنائب العام ضد نجيب ساويرس

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة القصوى

أمطار ورعد على بعض المناطق.. تعرف على حالة الطقس اليوم السبت

مريض نفسي ينهي حياة زوج شقيقته ذبحًا في أسوان

وزير الصحة الروسى يبحث مع وفد إسرائيلى استعادة الرحلات السياحية بين البلدين

متى نقرأ سورة الواقعة لجلب الرزق؟.. على جمعة يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

ماجد حبته

البرنامج القُطرى الجديد

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

صور

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الصحة الروسى يبحث مع وفد إسرائيلى استعادة الرحلات السياحية بين البلدين

حملة استرداد جثامين الشهداء: إسرائيل ما زالت تحتجز 90 شهيدًا فلسطينيًا

«التحرير الفلسطينية»: ازدياد حجم المخاطر التهويدية التى تتعرض لها القدس المحتلة