رغم كورونا.. رغبة الألمان فى السفر لم تنقطع

أشارت تقديرات شركة توي الألمانية للسياحة إلى أن قطاع السياحة صار يشهد وضعا طبيعيا مجددا.

وفي تصريحات لصحيفة "هانوفريشه الجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال رئيس توي ألمانيا، شتيفان باومرت: "نمر بوضع مختلف تماما عما كان قبل عام؛ لأن الكثير من الناس تلقوا التطعيم اليوم".

وأضاف: "قد لا يكون مستوى التطعيم المرتفع الذي نتمناه، لكننا لن نشهد مرة أخرى التأثيرات التي شهدناها الشتاء الماضي".

ورأى باومرت أن الوضع سيكون بطبيعة الحال جيدا بالنسبة لقطاع السياحة حال أخذ التطعيم أكبر عدد ممكن من الناس، وقال إن شركته لا تقدم مطالب، لكنها تحدد وجهتها حسب التعليمات في كل بلد سياحي.

ووصف باومرت وضع الحجوزات بالنسبة للعطلات الشتوية بأنه ليس سيئا وقال إن "رغبة الألمان في السفر لم تنقطع".

وأشار باومرت إلى أن العملاء صاروا يتأخرون في حجز رحلاتهم قبل بدئها بوقت وجيز مقارنة بذي قبل؛ لأنهم يرغبون في التمهل تحسبا لأي تطورات "ونحن متفائلون للغاية بأننا سنتمكن في الموسم الصيفي المقبل من الوصول إلى مستوى ما قبل الجائحة".

وقد تلقى 67.9% من سكان ألمانيا "56.5 مليون نسمة" حتى الآن تطعيما كاملا من جرعتين ضد فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أظهرته بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم السبت.

ووفقا للبيانات، تلقى 70.4% من السكان في ألمانيا "ما يعادل 58.6 مليون نسمة" جرعة أولى، على الأقل، من اللقاحات المضادة لكورونا.

وبحسب البيانات، تلقى حتى الآن نحو 5.6 مليون شخص جرعة معززة من لقاح كورونا.

وغرد وزير الصحة الألماني، ينس شبان، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن 1.7 مليون شخص تلقوا جرعة معززة على مدار الأسبوع الماضي فقط، وأضاف: "الوتيرة تواصل الارتفاع، شكرا لجميع من يساهمون في زيادتها".

وبحسب بيانات "روبرت كوخ"، تلقى أمس الجمعة 475 ألف شخص جرعة لقاح ضد كورونا، بينهم 357 ألف شخص تلقوا جرعة معززة.

واعتبارا من يوم 7 يونيو الماضي، أصبح بإمكان أي شخص في ألمانيا يرغب في تلقي التطعيم الحصول عليه، فمع نهاية تحديد أولويات اللقاحات- التي كانت تقتصر على اللقاحات لمن بلغوا سن الستين، أو تجاوزوها، وبعض المجموعات ذات الأولوية- يمكن الآن لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاما أو أكثر تلقي جرعة لقاح مضاد لكورونا.