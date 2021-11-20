السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس العربية للتصنيع يبحث مع وزير خارجية مدغشقر التعاون المشترك

الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العربية للتصنيع

 

بحث اليوم الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسيد "باتريك راجولينا"، وزير خارجية جمهورية مدغشقر، سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في النواحي الاقتصادية والتجارية بين البلدين، فضلا عن تبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية.

وشارك في المباحثات وفدا رفيع المستوي برئاسة وزير خارجية مدغشقر، ضم السيد" مامينياينا رافاتومانجا" Maminiaina Ravatomanga  المبعوث الشخصي لرئيس الجمهورية.

شهدت المباحثات اهتماما متزايدا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في الفترة المقبلة، فضلاً عن التنسيق بشأن الموضوعات ذات الإهتمام المشترك في إطار القمة المرتقبة لتجمع الكوميسا ،التي تستضيفها مصر يوم ٢٣ نوفمبر، وتتسلم خلالها رئاسة التجمع من دولة مدغشقر.

كما تناول اللقاء دراسة فرص الشراكة الاستثمارية والتجارية الممكنة في مجالات متعددة، وأيضا بحث تعزيز آليات التعاون والاستفادة من خبرات العربية للتصنيع في مجالات الصناعة المختلفة ومنها الصناعات الدفاعية والمدنية والبنية التحتية وتكنولوجيات المياه والمستلزمات الطبية والطاقة الجديدة والإتصالات والإلكترونيات وعمليات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وكاميرات المراقبة والسيارات صديقة البيئة بإستخدام الغاز الطبيعي وغيرها من مجالات الصناعة المختلفة.

من جانبه، أوضح" باتريك راجولينا " أن العلاقات بين البلدين مثمرة وفى تقدم مستمر،مثمنا جهود مصر لدعم العلاقات الإقتصادية والتعاون الصناعي والتجاري مع دول القارة الأفريقية وخاصة تجمع دول الكوميسا، لافتا لأهمية تعزيز الشراكة المصرية مع مدغشقر ومواصلة نقل الخبرات من خلال الدورات والمنح، التي تقدمها مصر وتسهم في بناء الكوادر البشرية بدولة مدغشقر، في ضوء ما تتمتع به مصر من خبرة كبيرة ، وحرصها على نقل تلك الخبرة لأشقائها في دول القارة الأفريقية.

وبدوره،  أوضح  "مامينياينا رافاتومانجا"أن الرؤية الاستثمارية مع مدغشقر  متجهة فقط ناحية «الصناعات الزراعية » ولكن هذه رؤية غير مكتملة، حيث إن مدغشقر  بلد ذو موارد طبيعية متنوعة وغنية وجاهزة لكافة أنواع الإستثمار والإعفاءات الضريبية وسهولة إنشاء الشركات الجديدة والمشروعات الاقتصادية في مجالات متنوعة ،لافتا إلي ترحيب مدغشقر  في الإستفادة من خبرات العربية للتصنيع في مختلف المشروعات التنموية التي تشهدها مدغشقر.

وفي هذا الصدد، أكد " التراس" أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتعزيز التعاون المشترك مع الأشقاء بدول القارة الأفريقية في مختلف مجالات التصنيع ، مشيرا أن هناك لجان مشتركة لوضع أسس التعاون بين البلدين وتطوير التعاون الإقتصادى والتجاري، بمشاركة العديد من الخبراء بالبلدين. 

وأشار "التراس" أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية للمشاركة في مشروعات التنمية المختلفة التي تشهدها دولة مدغشقر الشقيقة ، مشيرا إلي بحث تدريب وتأهيل الكوادر البشرية بدولة مدغشقر  من خلال أكاديمية التدريب بالهيئة ،حيث يعقد فيها  دورات تدريبية متخصصة في كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

كما  أكد رئيس العربية للتصنيع على أهمية تعزيز التعاون بين دول تجمع الكوميسا وزيادة حجم الإستثمارات والتبادل التجاري المشترك ، مشيرا أن أفريقيا لابد أن تأخذ  مكانتها المستحقة على خريطة العالم وتصبح شريكاً فعالً في الإقتصاد العالمى.

وزير خارجية رئيس الجمهورية الهيئة العربية للتصنيع التعاون المصري الإفريقي عبد المنعم التراس

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وائل لطفي

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