تنظم كل من جامعتي "كولومبيا" و"أكسفورد" ندوة افتراضية حول النظرة المستقبلية للتغيرات المناخية في منطقة الساحل الأفريقي بعنوان: الزيادات الهائلة في درجات الحرارة وزيادة تقلب هطول الأمطار يوم الأثنين 22 نوفمبر الجاري ، ومن المتوقع أن تستمر هذه التغيرات المناهية في تحدي سبل عيش ملايين السكان - المستقرين والبدو - الذين يعيشون في هذه المنطقة الشاسعة.

وتؤكد جامعتي كولومبيا وأكسفورد علي أنه عادة ما تُفهم هذه الآثار البيئية على أنها تعقد المشاكل طويلة الأمد المتمثلة في ضعف الدولة والتهميش الاقتصادي وانعدام الأمن المادي، كما أنها تخاطر بجعل منطقة الساحل أكثر عرضة للعنف الجهادي وأشكال الهجرة المختلفة. ومع ذلك ، فإن هذا المنظور المتشائم - وقد يقول البعض مثير للقلق - بشأن الساحل كمنطقة أزمة ليس هو المنظور الوحيد الممكن.

تعقد جامعتي "كولومبيا" و"أكسفورد" لجنة مؤلفة بالكامل من منطقة الساحل الاستجابات الديناميكية من قبل مجموعات سكانية مختلفة للتغير البيئي وتركز على رأس المال الاجتماعي والفرص الاقتصادية التي يوفرها هذا الجزء من إفريقيا.

سيناقش أعضاء اللجنة التصورات التاريخية للتدهور البيئي والاستدامة ويلفت الانتباه إلى كل من أشكال المعرفة الأصلية الراسخة وكذلك الأساليب الجديدة المبتكرة لاستخدام الأراضي وإعادة التحريج وإدارة الموارد.

هذا الحدث هو الثاني في سلسلة ندوات عبر الإنترنت يسعى من خلالها مركز سياسة الطاقة العالمية إلى إبراز عدم تجانس وجهات النظر الموجودة في جميع أنحاء القارة حول معنى المناخ في السياقات الأفريقية المختلفة وكيف يعيش أكثر من مليار أفريقي بالفعل في ظروف مناخية غير عادية التباين والقيود المفروضة على استخدام الموارد الطبيعية. تشكل هذه الجلسة أيضًا جزءًا من سلسلة تغير المناخ وتحديات التنمية التابعة لإدارة أكسفورد للتنمية الدولية.