تبدأ الدراسة بها اليوم.. 10 معلومات عن مدرسة الضبعة النووية 2021

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لبدء الدراسة لطلبة الصف الأول الثانوي في المدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية في مدينة الضبعة “مدرسة الضبعة النووية”، بمحافظة مطروح، وذلك اليوم الأحد الموافق 21 نوفمبر.

ما هي مدرسة الضبعة النووية

تعد مدرسة الضبعة النووية من مدارس التعليم الفنى التى اهتمت وزارة التربية والتعليم بها خلال الايام الماضية، وأعلنت الوزارة عن 10 معلومات حول هذه المدرسة ونرصد أبرزها

1. مدرسة الضبعة النووية ثانوية فنية تقبل البنين فقط.

2. بدأت الدراسة في مدرسة الضبعة النووية العام الدراسي 2017- 2018م وتم قبول دفعة كل عام أي أن بها الآن ٢٢٥ طالبًا يمثلون ٣ دفعات.

3. مدة الدراسة في مدرسة الضبعة النووية خمس سنوات.

4. يحصل خريجو المدرسة على دبلوم فني صناعي نظام خمس سنوات.

5. الهدف الأول من المدرسة إعداد وتخريج كوادر مؤهلة تأهيلاً عاليًا للعمل بالمفاعل النووي المصري السلمي بالضبعة الجاري العمل على إنشائه بالتعاون مع روسيا، والمتوقع بدء تشغيل أولى وحداته عام 2026.

6. تقع المدرسة في مدينة الضبعة (تقع بعد مدينة العلمين) بمحافظة مطروح، وهي مقامة جنوبي الطريق الساحلي الإسكندرية / مطروح.

7. يوجد فى المدرسة إقامة داخلية حيث يوجد مبنى سكني لإقامة الطلاب مجهز بمطعم، وصالة مذاكرة، وصالة رياضية، ويُسمح للطلاب بالنزول للإجازة نهاية الأسبوع يوم الخميس والعودة للمدرسة يوم السبت.

8. يبلغ عدد الطلاب المقبولين سنويًا: ٧٥ طالبًا منهم ٣٠ طالبًا من أبناء محافظة مطروح، ٤٥ طالبًا من باقي محافظات الجمهورية.

9. تبلغ قيمة المصروفات الدراسية ٣١٢٠ جنيهًا سنويًا (قابلة للزيادة سنويًا).

10. يمكن لخريج المدرسة الالتحاق للعمل كفني بالمفاعل النووي المصري السلمي، أو استكمال الدراسة بكلية الهندسة أو إحدى الجامعات التكنولوجية الجاري إنشاؤها إذا حقق المجموع المطلوب لذلك، والكليات والمعاهد المتاحة للحاصلين على دبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس سنوات، إضافة إلى الالتحاق بإحدى البعثات المتوقع إيفادها لإحدى الدول للمساهمة في بناء المفاعل النووي السلمي.