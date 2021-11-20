مهرجان عيد الطفولة 2021 بإيبارشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك

شارك الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفي للايبارشية، في إحتفال مهرجان الطفولة لعام 2021، بقيادة الأب أندراوس فوزي، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، وتحت شعار "أنتم الذين بقوة الله محروسون".

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي مع صاحبي النيافة، بمشاركة عدد من كهنة الإيبارشية، ثم تم توزيع الفرق، لبدء الفقرات الترفيهية لجميع المراحل، واختتم اليوم بتوزيع الجوائز على الفريق الفائز.

وتبدأ الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في 9 ديسمبر، صوم الميلاد المجيد، والذي يستمر لمدة 15 يومًا ينتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية وفقًا للتقويم الغربي، في 25 ديسمبر

وأوضح الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون البطريركية والمتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية، في وقت سابق لـ«الدستور»، أن الصوم- حسب معتقد الكنيسة الكاثوليكية- يعتبر أيام توبة ويوجب على الأقباط الامتناع عن أكل اللحوم ومنتجات الألبان، ويتيح أكل السمك.

ويعتبر صوم الميلاد من أصوام الدرجة الثانية، لأن العقيدة المسيحية تسمح خلاله بأكل السمك، عدا يومي الأربعاء والجمعة، وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبي، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

إذ أطلقت الكنائس المختلفة الحجز المسبق لقداسات صوم الميلاد المجيد، بأعداد محدودة، كما حرصت عددًا من الكنائس على إطلاق أكثر من قداسًا لحرصهم على مشاركة أكبر من الشعب القبطي.

وشددت الكنائس والايبارشيات المختلفة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي خلال فترة الصوم وخلال حضور القداسات الإلهية.

وبدأت كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر، الإثنين الماضي، صوم الميلاد المجيد لمدة 40 يومًا تنتهي في 25 ديسمبر ليلة عيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربي.