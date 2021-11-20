السبت 20 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلوفاكيا تسجل عددًا قياسيًا جديًدا من الإصابات بكورونا منذ بدء الجائحة

كورونا
كورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة في سلوفاكيا اليوم السبت تسجيل 9171 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة ، في أكبر حصيلة إصابات يومية لها منذ بدء تفشي الجائحة.
 

وكانت سلوفاكيا التي يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة قد شددت في الأسبوع الماضي القيود على الأشخاص الذين لم يتلقوا تطعيما ضد كوفيد-19.

وقالت إحصاءات نشرة "أور وورلد إن ديتا" على الإنترنت إنه مع تسجيل 11500 إصابة جديدة لكل مليون نسمة لمدة سبعة أيام أصبح لدى سلوفاكيا أسوأ حالة وبائية مسجلة في العالم.

وزارة الصحة في سلوفاكيا سلوفاكيا الجائحة تفشي الجائحة الصحة

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