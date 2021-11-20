قصة يوم الطفل العالمي الذي يحتفل به «جوجل»

احتفل موقع البحث الشهير "جوجل"، صباح اليوم السبت، بـ"يوم الطفل العالمي children’s Day، حيث استبدل محرك البحث واجهته الرئيسية بصورة مرسوم عليها بالزهور على الأرض.

ويصادف يوم الطفل العالمي العشرين من نوفمبر كل عام؛ وذلك بحسب توصية الأمم المتحدة، حيث تم تخصيص هذا اليوم عام 1949، من قِبل الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي خلال مؤتمر باريس.

في عام 1954، أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقامة يوم عالمي للطفل في جميع دول العالم، بوصفه يوما للتفاهم والتآخي على نطاق العالم بين الأطفال، كما تم تحديد الخامس من نوفمبر كيوم للطفل العالمي، وسبق الإعلان عن هذا اليوم عدة اتفاقات دولية تتعلق بحقوق الطفل تستند إلى إعلان حقوق الطفل التي تمت في التاريخ نفسه من عام 1959.

خُصصّت عدد من الفعاليات الاحتفالية في هذا اليوم، تخللها التظاهرات من قبل ناشطين في مجال حقوق الطفل حول العالم، ففي فرنسا تقوم منظمة تضم عدداً من المدافعين عن الأطفال، برفع تقرير سنوي لمجلس النواب الفرنسي ورئيس الجمهوريّة الفرنسية.

وفي اليونيسيف تقوم بتنظيم عددٍ من الأنشطة والفعاليات للاحتفال بهذا اليوم والتعريف به، كما قامت الدول العربية بوضع عددٍ من التحفظات من ناحية حرية المعتقدات في حقوق الطفل.

في الدول الشيوعية فإن يوم الطفل يصادف الأول من يونيو من كل عام، وتنص اتفاقية حقوق الطفل على الحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاقتصادية للأطفال، إضافة إلى مراقبة تنفيذ البنود الواردة في الاتفاقية من قبل لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة التي تضمّ أعضاء من كافة دول العالم.

قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2010 بنشر عددٍ من الكتيبات والمنشورات التي تتحدث عن الحروب وعن الأطفال حول العالم، تتناول هذه الكتيبات والمنشورات المخاطر التي يتعرّض لها الأطفال المتأثرون بالنزاعات المسلحة، في محاولة لاتخاذ التدابير اللازمة لتلبية احتياجات هؤلاء الصغار، إضافة إلى سن القوانين التي تمنحهم حماية خاصة.