ضبط شخصين سرقا مشغولات ذهبية من شقة أجنبي في قصر النيل

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية من مسكن أحد الأشخاص، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصرالنيل بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ومقيم بدائرة القسم، بسابقة سفره خارج البلاد منذ أسبوعين وعقب عودته لمسكنه إكتشف سرقـة مجموعة من المشغولات الذهبية من داخل مسكنه.

وبناء على تعليمات اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعـة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة حارس العقار محل البلاغ، خادمة بإحدى الشقق بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقر الأول بأنه قام بالاستيلاء على مفتاح الشقة من نجل المُبلغ وعقب ذلك تمكن من دخول الشقة وسرقة المشغولات الذهبية وتسليمها للثانية بقصد التصرف فيها بالبيع وأضاف بتخلصه من مفتاح الشقة بإلقائه بمياه نهر النيل، وبمواجهة الثانية بما جاء بأقوال الأول أيدتها، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات.. وإتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.