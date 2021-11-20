السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حقوق الإنسان باليمن: الحوثيون جندوا أكثر من 9 آلاف طفل منذ عام 2014

الحوثين
الحوثين

كشف مكتب حقوق الإنسان باليمن، أن ميليشيا الحوثي جنّدت 9 آلاف و500 طفل منذ بدء الحرب التي أشعلتها عام 2014، واستخدمتهم وقودًا في معاركها القتالية ضد أبناء اليمن.

وأوضح المكتب - في بيان أوردته قناة (اليمن) الإخبارية اليوم السبت - أن الحوثيين ينتهكون القانون الدولي الإنساني، واتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري، الذي يجرم تجنيد الأطفال دون السن القانونية وحددها بـ 18 عامًا.

وأشار إلى أن جماعة الحوثي تستغل المدارس والمراكز الصيفية ونفوذها في المؤسسات التعليمية في جريمة تجنيد الأطفال وإشراكهم في عملياتها العسكرية، داعيًا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الأطفال إلى سرعة التحرك العاجل وتحمل مسؤوليتها القانونية، وتقديم المتورطين والمجرمين إلى العدالة الدولية حتى لا يفلتوا من العقاب.

عدن حقوق الانسان الحوثيون حقوق الإنسان باليمن

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