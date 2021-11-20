أمن الجيزة يحرر 598 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة الواقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط 598 شخصًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، وتحرير 1249 مخالفة لقرارات الغلق خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 598 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة وتحرير 1249 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.