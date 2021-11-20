سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم السبت 20-11-2021

تستمر عمليات البحث يوميًا على المواقع الإلكترونية من قبل الكثير عن أسعار مواد البناء في مصر بشكل كثيف، لمعرفة كل ما هو جديد عن أسعار الحديد والأسمنت، لذلك يعرض لكم “ الدستور ” في تقريره المفصل كافة التفاصيل الحديثة لـ أسعار مواد البناء في مصر اليوم السبت 20-11-2021.

أسعار مواد البناء اليوم السبت فى مصر 20 نوفمبر 2021

في البداية سنبدأ بـ أسعار الحديد في مصر والتي شهدت أستقراراً وثباتاً في الأسواق رغم أزمة فيروس كورونا الراهنة التي قلبت موازين العالم الاقتصادي بشكل غير متوقع في معظم الدول.

أسعار الحديد اليوم السبت

حيث سجل سعر حديد عز اليوم نحو 15600 جنيه للطن - أما سعر حديد المصريين اليوم فبلغ نحو 15300 جنيه للطن - سجل سعر حديد العتال في الأسواق اليوم نحو 15500 جنيه للطن - بلغ سعر حديد بشاي اليوم نحو 15400 جنيه للطن - فيما سجل سعر حديد المعادي اليوم نحو 15100 جنيه للطن - بلغ سعر حديد العشري اليوم نحو 15400 جنيه للطن - فيما سجل سعر حديد عطيه اليوم نحو 15100 جنيه للطن - أما سعر حديد المركبي اليوم فبلغ نحو 15100 جنيه للطن - فيما سجل سعر حديد سرحان اليوم نحو 15100 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم السبت

أسعار الأسمنت لم تختلف كثيراً عن أمس يوم الجمعة، حيث بلغ سعر أسمنت المصري اليوم في الأسواق نحو 1060 جنيه للطن - أما سعر أسمنت النصر فبلغ اليوم 1065 جنيه للطن - وسجل سعر الأسمنت المسلح اليوم في الأسواق نحو 1110 جنيه للطن - أما سعر أسمنت المعلم شهد اليوم 1060 جنيه للطن - أما سعر أسمنت وادي النيل فبلغ اليوم 1045 جنيه للطن - فيما سجل سعر أسمنت المخصوص اليوم في الاسواق نحو 1070 جنيه للطن - وبلغ سعر أسمنت السويدي اليوم في الأسواق نحو 1110 جنيه للطن - وسجل سعر أسمنت حلوان اليوم في الاسواق نحو 1070 جنيه للطن - فيما سجل سعر أسمنت المسلة اليوم في الأسواق نحو 1020 جنيه للطن - أما سعر أسمنت العسكري بني سويف فبلغ اليوم 1030 جنيه للطن.