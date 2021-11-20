السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العراقية» تعلن وصول شحنات جديدة من لقاح «فايزر» المضاد لكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، وصول شحنات جديدة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية أعلنت وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركة "فايزر"عن طريق مرفق كوفاكس منظمة اليونيسيف"، مضيفة أن عدد اللقاحات التي وصلت عن طريق مطار بغداد الدولي بلغ مليونًا و239 ألفًا و30 جرعة.

من جانبها، أكدت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية أنه تم توزيع الشحنات لجميع المنافذ التلقيحية، ومنافذ الصرف في عموم بغداد والمحافظات.

كوفيد-19 كورونا لقاح فايزر الصحة العراقية فيروس كورونا العراق بغداد

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