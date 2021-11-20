«هونج كونج» تصرح باستخدام لقاح «سينوفاك» للأطفال من 3-17 عامًا

وافقت “هونج كونج” على خفض سن تلقي لقاح “سينوفاك” الصيني إلى ثلاثة أعوام بدلًا من 18 عامًا مع سعيها لتوسيع نطاق حملة لتحفيز السكان البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة على التطعيم.

وقالت صوفيا تشان وزيرة الصحة في حكومة هونج كونج في بيان منشور اليوم السبت، “الأولوية ستكون للمراهقين بين 12 و17 عامًا لتلقي لقاح ”كورونا فاك" مع هدف توسع النطاق ليشمل الأطفال الأصغر سنًا في مرحلة لاحقة".

وذكر البيان أن لجنة استشارية بشأن لقاحات كوفيد-19 في حكومة المدينة أوصت في وقت سابق بموافقة الوزارة على حد السن الجديد لتلقي اللقاح.

وفي بيان منفصل أمس الجمعة قالت الحكومة إنها اشترت مليون جرعة إضافية من لقاح “بيونتيك” بهدف منح السكان جرعة ثالثة.

ولا تزال هونج كونج تطبق قواعد سفر صارمة لمنع أي تفشي جديد للمرض بخلاف الاتجاه العام العالمي برفع القيود والتعايش مع فيروس كورونا.