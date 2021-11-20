بولسونارو: الإمارات تريد شراء ناديين لكرة القدم فى البرازيل

قال رئيس البرازيل جايير بولسونارو إن الإمارات تريد شراء ناديين لكرة القدم في بلاده ولم يوضح بولسونارو العائد للتو من زيارة إلى الإمارات، تفاصيل عن الناديين لكنه قال إنه رشح بوتافوجو في ريو دي جانيرو النادي المفضل لأبنائه.



وأضاف عبر فيديو أسبوعي بوسائل التواصل الاجتماعي "تملك الإمارات 12 فريقا لكرة القدم خارج البلاد وتريد فريقين هنا في البرازيل".



وأشهر هذه الأندية مانشستر سيتي الإنجليزي. وقال إدواردو بولسونارو نجل الرئيس إن خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي كان حاضرا في الاجتماعات مع الوفد البرازيلي.



وفي هذا العام صدق بولسونارو على قانون يسمح لأندية كرة القدم البرازيلية بالتحول إلى شركات ما يسمح لها بإجراء مفاوضات بيع مع مستثمرين أجانب.