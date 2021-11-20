وزير الدفاع الأوكرانى: طلبنا مساعدة البنتاجون فى ظل زيادة التوتر مع روسيا

أكد وزير الدفاع الأوكراني، أولكسي ريزنيكوف، أنه طلب مساعدة البنتاجون في الدفاع عن أوكرانيا مع زيادة التوترات على حدوها مع روسيا في ظل التعزيزات العسكرية الروسية قرب حدودها.



وقال ريزنيكوف، في تصريحات للصحفيين من السفارة الأوكرانية بواشنطن، إن كييف تحتاج لـ"تغطية سمائنا وبحرنا"، حسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، والتي لفتت إلى أن تلك التصريحات تأتي وسط تحذيرات أطلقها مسئولون أمريكيون من غزو روسي محتمل للأراضي الأوكرانية، وهو ما تنفي موسكو اعتزامها القيام به.



وكان الوزير الأوكراني قد التقى، الثلاثاء الماضي، مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، في البنتاجون، حيث أكد الدعم الأمريكي الراسخ لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وفقا للبيان الصادر بعد الاجتماع.

وعلى صعيد آخر، اتهم رئيس شركة الطاقة الأوكرانية الحكومية، روسيا باختلاق "نقص مصطنع" في سوق الغاز الطبيعي، وطالبها بزيادة الإمدادات إلى أوروبا للتخفيف من حدة أزمة الطاقة.

وقال يوري فيترينكو، الرئيس التنفيذي لشركة نافتوجاز أوكرانيا، في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2021): "إذا ما تخلوا عن هذه السياسة التعسفية، فلن تكون هناك مشكلة للأوروبيين هذا الشتاء".

وتتطلع أوكرانيا لكي تظل طريق عبور رئيسيا للوقود الروسي إلى أوروبا، في وقت تمضي فيه روسيا قدما لتشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 2" المثير للجدل إلى ألمانيا.

وتم تصميم الخط لتجاوز أوكرانيا، إلا أنه لم يحصل بعد على الموافقات التنظيمية النهائية من أجل التشغيل.

وضخت روسيا المزيد من إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر بولندا وروسيا البيضاء، وكذلك أوكرانيا، الأربعاء، ما أدى إلى تهدئة بعض المخاوف الأوروبية، بشأن نقص الإمدادات قبل الشتاء وأسهم في انخفاض أسعار الجملة.