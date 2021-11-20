السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-11-2021

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت نهارا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود ليلا طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

ويتوقع الخبراء سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من الوجه البحري وشرق البلاد على فترات متقطعة، وأمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى


القاهرة 22 15
الإسكندرية 20 16
وادي النطرون 22 15
طنطا 22 15
شبين الكوم 22 15
دمنهور 21 16
بلطيم 20 15
مطروح 19 16
السلوم 19 14
سيوة 22 14
بورسعيد 20 17
دمياط 20 16
الزقازيق 22 16
المنصورة 22 15
الإسماعيلية 22 15
السويس 22 15
العريش 22 16
رفح 21 16
رأس سدر 23 16
نخل 20 10
نويبع 23 18
طابا 21 17
كاترين 16 08
الطور 25 17
شرم الشيخ 25 18
الغردقة 26 18
مرسى علم 26 17
الفيوم 24 13
بنى سويف 24 14
المنيا 24 14
أسيوط 24 14
سوهاج 24 15
قنا 25 15
الأقصر 26 15
أسوان 26 16
إدفو 26 16
أبو سمبل 25 17
الوادي الجديد 26 14
شلاتين 28 18
أبو رماد 28 17
حلايب 26 19
رأس حدربة 26 19

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