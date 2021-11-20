تفاصيل عروض «لأولادنا» بالمانسترلى

عرض ضمن فعاليات الدورة الخامسة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة سهير عبدالقادر، عروض “لأولادنا” وفرق الدول المشاركة بالمانسترلي.

وشارك في العروض فرق من فرنسا “101”، ومن مصر "أحباب الله"، ومن الكونغو فرقة "نابا كومباني" ومن الجزائر فرقة "التل" ومن المغرب فرقة "نسيم عيساوي".

عروض ملتقى اولادنا

يذكر أن الملتقى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتستمر فعالياته حتى الإثنين المقبل الموافق ٢٢ نوفمبر الجاري، و تقام دورة هذا العام تحت شعار "سوا نرجع فرحتنا"، وهي دورة استثنائية، حيث يلتقي "أولادنا" من ذوي القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني ، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والاوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا في العروض التي يقدمونها.



وبهذا تكون مصر هي السباقة في تنفيذ الدمج الفني، كما يشهد الحدث هذا العام الاحتفال بمرور ٦٥ عاما على العلاقات المصرية الصينية.

عروض ملتقى اولادنا



ويهدف المهرجان إلى تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لأولادنا ذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم، خاصة وأنه الحدث الأول على مستوى العالم الذي سيعمل على تحقيق الدمج الدولي.

عروض ملتقى اولادنا



إضافة إلى استثمار الفعاليات والضيوف المشاركين في نشر صورة إيجابية عن مصرعالميًا بتراثها السياحي والحضاري، والتأكيد على أنها بلد الأمن والأمان، بإقامة مصر فعاليات في مختلف المناطق السياحية والأثرية، إلى جانب الفعاليات التي تجوب شوارع القاهرة بالسيارة المكشوفة، مع التركيز على أبناء مصر في أفريقيا والذين ستقوم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج باستضافتهم للتعرف على أهم ملامح بلدهم.

عروض ملتقى اولادنا

ويقام الملتقى تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية، منها وزارات "الثقافة، والسياحة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي".

عروض ملتقى اولادنا

عروض ملتقى اولادنا

عروض ملتقى اولادنا

عروض ملتقى اولادنا

عروض ملتقى اولادنا

عروض ملتقى اولادنا

عروض ملتقى اولادنا