السبت 20 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل عروض «لأولادنا» بالمانسترلى

عروض ملتقى اولادنا
عروض ملتقى اولادنا

عرض ضمن فعاليات الدورة الخامسة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة سهير عبدالقادر، عروض “لأولادنا” وفرق الدول المشاركة بالمانسترلي.

وشارك في العروض فرق من فرنسا “101”، ومن مصر "أحباب الله"، ومن الكونغو فرقة "نابا كومباني" ومن الجزائر فرقة "التل" ومن المغرب فرقة "نسيم عيساوي".

IMG-20211119-WA0068
عروض ملتقى اولادنا

يذكر أن الملتقى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتستمر فعالياته حتى الإثنين المقبل الموافق ٢٢ نوفمبر الجاري، و تقام دورة هذا العام تحت شعار "سوا نرجع فرحتنا"، وهي دورة استثنائية، حيث يلتقي "أولادنا" من ذوي القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني ، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والاوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا في العروض التي يقدمونها.


وبهذا تكون مصر هي السباقة في تنفيذ الدمج الفني، كما يشهد الحدث هذا العام الاحتفال بمرور ٦٥ عاما على العلاقات المصرية الصينية.

IMG-20211119-WA0057
عروض ملتقى اولادنا


ويهدف المهرجان إلى تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لأولادنا ذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم، خاصة وأنه الحدث الأول على مستوى العالم الذي سيعمل على تحقيق الدمج الدولي.

IMG-20211119-WA0058
عروض ملتقى اولادنا


إضافة إلى استثمار الفعاليات والضيوف المشاركين في نشر صورة إيجابية عن مصرعالميًا بتراثها السياحي والحضاري، والتأكيد على أنها بلد الأمن والأمان، بإقامة مصر فعاليات في مختلف المناطق السياحية والأثرية، إلى جانب الفعاليات التي تجوب شوارع القاهرة بالسيارة المكشوفة، مع التركيز على أبناء مصر في أفريقيا والذين ستقوم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج باستضافتهم للتعرف على أهم ملامح بلدهم.

IMG-20211119-WA0067
عروض ملتقى اولادنا

ويقام الملتقى تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية، منها وزارات "الثقافة، والسياحة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي".

عروض ملتقى اولادنا
عروض ملتقى اولادنا
عروض ملتقى اولادنا

عروض ملتقى اولادنا
عروض ملتقى اولادنا
عروض ملتقى اولادنا
عروض ملتقى اولادنا
عروض ملتقى اولادنا
عروض ملتقى اولادنا
عروض ملتقى اولادنا
عروض ملتقى اولادنا
عروض ملتقى اولادنا
عروض ملتقى اولادنا
عبد الفتاح السيسي وزارة الشباب وزارة الثقافة قصور الثقافة وزارة التضامن ذوى القدرات الخاصة القدرات الخاصة العلاقات المصرية الصينية وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج الفتاح السيسي المصرية الصينية سوا نرجع فرحتنا سهير عبد القادر

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة القصوى

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «شراء ضابط ملابس دون سداد قيمتها»

«من بينها القاهرة».. خريطة سقوط الأمطار غدًا السبت فى محافظات مصر

موعد إجازة نصف العام 2022.. والخطط الوقائية فى المدارس

شقيق بيج رامى لـ«الدستور»: «أخويا اتجوز تانى.. وهذا ليس عيبًا ولا حرامًا»

هولندا.. إصابة شخصين فى مواجهات بين الشرطة والمحتجين على قيود كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

ماجد حبته

البرنامج القُطرى الجديد

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

عبد الرحيم طايع

حديث الجنس والمخدرات والمال

مؤمن المحمدي

يا خرابي يا عرابي

عفاف السيد

الأمثال الشعبية.. عصير حكمة المصريين وتناقضهم وحبهم للحياة

صور

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

محطة تل أبيب

المزيد

حملة استرداد جثامين الشهداء: إسرائيل ما زالت تحتجز 90 شهيدًا فلسطينيًا

«التحرير الفلسطينية»: ازدياد حجم المخاطر التهويدية التى تتعرض لها القدس المحتلة

إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال بين 5 و11 عامًا.. الثلاثاء