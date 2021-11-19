رئيس الدوما الروسي يقبل دعوة رئيس مجلس الشيوخ لزيارة مصر

بحث رئيس مجلس الدوما الروسي (المجلس الأدنى للبرلمان) فياتشسلاف فولودين، اليوم الجمعة، مع رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين وموضوعات التفاعل في المجال الاقتصادي والتعليم.



وقال فولودين، بحسب بيان لمجلس الدوما الروسي على موقعه الرسمي: "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لضمان نمو التفاهم المتبادل بين برلمانينا لصالح مواطني بلدينا، من الضروري أن تصبح الصيغة البرلمانية أكثر فاعلية، وهذا يتطلب أشكالًا جديدة من التعاون".



وأوضح بيان الدوما أن الجانبين بحثا قضايا التعاون الاقتصادي، حيث أشار فولودين إلى نمو حجم التجارة بين البلدين بـ 34.5% خلال الثمانية شهور الأولى من العام الجاري.



وأضاف فولودين فيما يتعلق بالتعليم: "يشكل الطلاب المصريون أحد أكبر مجتمعات الطلاب هنا في روسيا ومصر هي إحدى الدول العشر، التي يأتي منها معظم الشباب إلينا من أجل التعليم"، معربا عن شكره لرئيس مجلس الشيوخ على اللقاء، مؤكدا قبوله الدعوة لزيارة القاهرة.

ووصل رئيس مجلس الشيوخ إلى روسيا، الثلاثاء الماضي، على رأس وفد برلماني في زيارة رسمية؛ تلبية لدعوة من مجلس الاتحاد الروسي، وتضمن برنامج الزيارة بحث سبل التعاون مع كبار المسؤولين في روسيا، وتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك، وتعزيز برامج التعاون البرلماني بين مصر وروسيا الاتحادية، بما يجسد رؤية قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين، وما وصلت له العلاقات القائمة من شراكة إستراتيجية تشهد نموا وتطورا في المجالات كافة.

ويضم الوفد البرلماني الدكتور عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، والمستشار محمود عتمان أمين عام المجلس، والنائبة نهى أحمد زكي أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.