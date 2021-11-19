الجمعة 19 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الخميس.. تامر عاشور يُحيى حفلًا غنائيًا بطريق الإسماعيلية الصحراوى

المطرب تامر عاشور
المطرب تامر عاشور

يستعد النجم تامر عاشور لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الخميس المقبل 25 نوفمبر، وذلك داخل إحدى الأكاديميات الخاصة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور وطلاب الأكاديمية على فئة واحدة جاءت بمبلغ 200 جنيه مصري فقط، ومن المقرر أن تفتح أبواب دخول الحفل في الخامسة مساء على أن ينطلق في تمام الساعة الثامنة مساء.

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياته المميزة ومنها "وانت لسه بتتكسف مني"،"خيالي"،"حكايات"،"آخر مقابلة"،"ايام"، "ده حكايه"، "افترقنا"، "يا أهلا"، "قولوله سماح"، "محظوط"، "ف بالي"، "مشوفناش"، "أنا راجع"، "خلصانه الحكاية".. وغيرها من الأغنيات.

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وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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