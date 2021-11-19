تشارلز في مصر.. أماكن زارها أمير ويلز بصحبة زوجتيه كاميلا وديانا

في أول جولة خارجية لأحد أفراد العائلة الملكية البريطانية منذ جائحة كورونا، زار الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا مصر رفقة زوجته كاميلا دوقة كورنوال، إذ كانت آخر زيارة قام بها «تشارلز» لمصر قبل نحو 15 عامًا.

«الدستور» ترصد الأماكن التي زارها تشارلز وزوجته:



وكان الأمير تشارلز أمير ويلز وقرينته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول، وصلا مصر قادمان من عمان فى زيارة تاريخية استمرت لمدة يومين، وتعد الزيارة الأولى التي يقوم بها ولي العهد البريطاني وقرينته إلى خارج البلاد، منذ تفشي جائحة كورونا الوبائية في العالم.

الاتحادية في استقباله:



وفور وصوله القاهرة، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي بقصر الاتحادية الأمير تشارلز، أمير ويلز، والسيدة قرينته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول.

الجامع الأزهر:



وعقب لقائه «السيسي» مباشرة زار الأمير تشارلز جامع الأزهر للقاء الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حيث تفقد الجامع الأزهر.

وناقش فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، سبل تعزيز الحوار بين الأديان، كما أهدى شيخ الأزهر، الأمير تشارلز، نسخة من «وثيقة الأخوة الإنسانية» التي وقعها مع البابا فرانسيس في أبوظبي 2019.



بيت الرزاز:



وزار الأمير تشارلز، بيت الرزاز بالقاهرة القديمة، وأعرب الأمير عن سعادته بالمعروضات التي تفقدها وتحدث مع صانعيها، مشيدا بدقتهم وحرفيتهم، وكان من بين الصانعين.



منطقة الأهرامات:



كما حضر الأمير تشارلز ودوقة كورنوال حفل استقبال في منطقة الأهرامات، كما حضر حفل الاستقبال مجموعة من الفنانين المصريين مثل الفنانة يسرا.

وخلال الحفل، بدأ الأمير تشارلز كلمته بإلقاء التحية «السلام عليكم»، متحدثا عن أهمية مصر، وقال ولى العهد البريطانى إنه لشرف كبير أن يزور هو وزجته مصر مرة أخرى بعد 15 عاما من آخر زيارة، متحدثا عن رصيده الكبير من الذكريات عن مصر.

وأضاف ولى عهد بريطانيا: «من يشرب مياه النيل يعود إليه مرة أخرى»، مؤكدًا على قوة العلاقة بين مصر وبريطانيا رغم التحديات، والتي ازدهرت بشدة في صورة صداقة.

عزبة خيرالله:



وزارت كاميلا باركر دوقة كورنوال عزبة خير الله بالقاهرة لتفقد إحدى المبادرات المجتمعية لتطوير حياة الأسر الأكثر احتياجا، والتي تقام تحت إشراف المجلس الثقافي البريطاني منذ عدة سنوات، وتساعد على تمكين النساء، ودعم الشباب.

وتعد الزيارة التاريخية للأمير تشارلز، الثالثة لمصر، فقد زار مصر أكثر من مرة، ففي السطور التالية نستعرض كيف كانت الزيارات السابقة لأمير ويلز.

الزيارة الأولى.. «شهر العسل» مع الأميرة ديانا

سبق وأن قام ولي العهد البريطاني بزيارة مصر مرتين الأولى في عام 1981، مع زوجته الأولى الراحلة الأميرة ديانا، حيث كانت مصر إحدى محطات شهر العسل، وتوقف اليخت الملكي بمدينة بورسعيد، وكان الرئيس أنور السادات وزوجته في استقباله.

وشملت زيارة «شهر العسل» الملكية التجول بمدينة بورسعيد الباسلة، حيث تم عمل مأدبة استقبال على شرف العروسين، بالإضافة إلى منح الأميرة ديانا وسام الجمهورية.

وعقب مرور أكثر من عشر سنوات قررت الأميرة ديانا زيارة مصر لأيام وكانت بمفردها، وذلك في أغسطس عام 1992، زارات خلالها الأهرامات والأقصر ومنها طريق الكباش، ومسجد الأزهر.