الجمعة 19 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عطل جديد يضرب فيسبوك وإنستجرام

فيسبوك
فيسبوك

أبلغ مستخدمو “فيسبوك” و”إنستجرام” في عدد من البلدان عن حدوث أعطال مفاجئة أصابت منصتي التواصل الاجتماعي، حيث برزت بعض المشاكل في فتح حسابات المستخدمين.

ولوحظ أن 46٪ من مستخدمي موقع “إنستجرام” واجهوا مشاكل مع التطبيق، بينما أبلغ 29٪ آخرون عن مشاكل في تحميل الملفات بالساعات الماضية.

وعلى موقع “فيسبوك” اشتكى 70٪ من المستخدمين من مشاكل في الموقع و17٪ لم يسجلوا الدخول إلى حساباتهم، في الساعات الماضية.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من البلدان أبلغو في السابق عن مشاكل في محرك بحث جوجل. 

الانستجرام الفيسبوك عدد من الدول عطل جديد

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بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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