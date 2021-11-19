الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

علاقات ممتازة.. نص البيان الختامى لـ«الاجتماع الوزارى الرباعى» بمشاركة مصر

الاجتماع الوزاري
الاجتماع الوزاري الرباعي بمشاركة مصر


شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، في الاجتماع الوزاري الذي عقد في أثينا، بمشاركة وزراء خارجية اليونان وقبرص وفرنسا.

واجتمع وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر وفرنسا في أثينا، اليوم، لمناقشة التطورات الأخيرة بالمنطقة، وذلك على ضوء التحديات المتعددة التي تؤثر على السلام والاستقرار والأمن، وفي إطار متابعة الاجتماع الأول للوزراء، الذي عُقد في القاهرة، ونتائجه والبيان الختامي الصادر عنه. 

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الاجتماع الوزاري الرباعي بمشاركة مصر


وأشار الوزراء، بحسب البيان الختامي للقاء اليوم، إلى العلاقات الممتازة التي تجمع دولهم، بما يتوافق تمامًا مع القانون الدولي وقانون البحار، وشددوا على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات بين الدول الأربع، والتي تضع أسسًا راسخة لتطوير التعاون في العديد من المجالات.

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الاجتماع الوزاري الرباعي بمشاركة مصر

وتلاقت رؤى الوزراء فيما يخص معالجة الأمن والاستقرار وناقشوا سبل تعزيز التعاون واستمرار العمل المشترك لتحقيق الأهداف المشتركة في مختلف المجالات، والتي تشمل الطاقة، والتغير المناخي، ومكافحة جائحة كورونا، والهجرة.

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الاجتماع الوزاري الرباعي بمشاركة مصر

وفي الختام، أكد الوزراء على ضرورة منح الأولوية لدفع السلام والاستقرار، إقليميًا ودوليًا، وللتنمية الاقتصادية الشاملة التي يطمح إليها الجميع، بما يتوافق كليًا مع الإطار القانوني القائم المتعدد الأطراف.

الاجتماع الوزاري شكرى مصر اليونان قبرص فرنسا

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