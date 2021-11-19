الجمعة 19 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلافات على ملكية محل.. الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة سوق السمك ببورسعيد

الامن
الامن

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق «واتس آب»، يتضمن نشوب مشاجرة داخل سوق السمك في العرب ببورسعيد، بين مجموعة من الأشخاص ويحمل بعضهم أسلحة بيضاء دون التعدي بها.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من تحديد طرفى المشاجرة، وتبين أنهما «طرف أول» 3 أشخاص «لهم معلومات جنائية» من "الضواحى – المناخ»، و«طرف ثان» «شخصين من الضواحي»، حيث نشبت المشاجرة إثر وجود خلافات بين الطرفين على قيمة أحد المحال بالسوق ملك أحد الأشخاص من الطرف الثاني، والمزمع بيعه لشخصين من الطرف الأول منذ حوالي شهر.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الطرفين وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة ووقوع المشاجرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الداخلية ملابس فحص ضبط الأسلحة البيضاء مديرية أمن مشاجرة

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وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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