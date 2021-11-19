«هموت من غيرها» لـ رامي صبري تتخطى المليون مشاهدة خلال 24 ساعة (فيديو)

حقق النجم رامي صبري ردود أفعال قوية بأحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “هموت من غيرها” والتي طرحت أمس عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتخطت أغنية “هموت من غيرها” المليون الأول خلال 24 ساعة من طرحها وأحلت الأغنية المركز الرابع للمحتويات الرائجة بموقع “يوتيوب” وتعاون فيها رامي صبري مع كل من الشاعر الغنائي أحمد المالكي والملحن شريف بدر والموزع الموسيقي أسامة الهندي.

واحتفل رامي صبري بتخطى الأغنية المليون الأول في مصر والوطن العربي ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” صورة لبوستر الأغنية وعلق عليها قائلا: “مليون مشاهدة و ترند يوتيوب مصر والعالم العربي”.

كلمات أغنية هموت من غيرها

أوقات الحاجة اللي في ايدنا.. اللي احنا عليها اتعودنا بنقول إنها مضمونة وباقية ومش هتروح

وانا دايما كنت بعيد عنها قال إية فاكر نفسي ضامنها

مش عارف إني سايبها كتير قلبها مجروح

وانا بغلط كانت بتحذرني تقولي بلاش

هيجيلك يوم فعلا تخسرني مبسمعهاش

ونسيتها وعمري ماكنت بحافظ على مشاعرها والقلب القاسي أهو خسرها

وهموت من غيرها... هموت من غيرها.

أنا عايش تاية في الدنيا

عمرها ماسبتني ولو ثانية

وحشاني بجد ونفسي أشوفها وخايف أقول

ودي مش عايزاني في دنيتها من كتر القسوة اللي شافتها

أهي راحت مني وبعدت عني وانا المسئول

وانا بغلط كانت بتحذرني تقولي بلاش

هيجيلك يوم فعلا تخسرني مبسمعهاش

ونسيتها وعمري ماكنت بحافظ على مشاعرها والقلب القاسي أهو خسرها

وهموت من غيرها... هموت من غيرها