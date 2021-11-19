«تنظير الأمعاء».. إجراء روتيني يخضع له بايدن وأخفاه ترامب عن الرأي العام

كشف البيت الأبيض، اليوم الجمعة، تفاصيل الفحص الروتيني الذي يخضع إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال هذه الفترة.

وذكر البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخضع إلى فحص "روتيني" بالمنظار للأمعاء تحت تخدير كلي، حيث سينقل صلاحياته مؤقتا إلى نائبته كامالا هاريس.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن "الرئيس سيخضع لتنظير روتيني للأمعاء"، في مركز والتر ريد الطبي قرب واشنطن، حيث وصل موكبه إلى المستشفى بعد الظهر.

كشف تشوهات القولون

ويهدف هذا الفحص "الروتيني" إلى كشف أي تشوهات في القولون، ويشكل جزءا من الفحص الطبي الأول للرئيس الذي يحتفل بعيد ميلاده التاسع والسبعين السبت.

وقالت الرئاسة الأمريكية إن تفاصيل هذا الفحص ستعلن بعد ظهر الجمعة بتوقيت واشنطن.

وأضافت: "كما حدث عندما خضع الرئيس جورج بوش الابن للعملية نفسها في 2002 و2007، ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور، سينقل الرئيس بايدن صلاحياته إلى نائب الرئيس لفترة قصيرة، عندما يكون تحت التخدير".

وللمرة الأولى، ستمارس سيدة مؤقتا وبشكل رسمي الصلاحيات الرئاسية في الولايات المتحدة، فيما قال البيت الأبيض إن أوقات ومدة هذا الانتقال للسلطة ستعرف في نهاية التنظير.

وأوضح البيت الأبيض أن كامالا هاريس ستعمل من المكتب الذي تشغله في "الجناح الغربي" للبيت الأبيض خلال هذا الوقت.

بايدن بصحة جيدة

وكان طبيب بايدن أعلن في نهاية 2019 عندما كان مرشحا للانتخابات التمهيدية لحزبه الديموقراطي، أنه "بصحة جيدة" و"قوي".

خضع له ترامب وأبقاه سرا

وكانت المتحدثة السابقة باسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ستيفاني جريشام ذكرت في كتاب حديث تحت عنوان "I'll Take Your Questions Now"، أن الملياردير الجمهوري خضع أيضا للتنظير نفسه، لكنه أبقى الإجراء سريا.

كما تروي المتحدثة السابقة التي استقالت من مهامها في مكتب ميلانيا ترامب بعد الهجوم على الكابيتول في السادس من يناير 2021، أن الرئيس السابق أخفى عن الرأي العام أنه خضع عام 2019 لتنظير القولون.