الجمعة 19 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«شركات السياحة»: زيارة الأمير تشارلز تاريخية ولها تأثير على أسواق أوروبا

وزير السياحة والاثار
وزير السياحة والاثار برفقة الأمير تشارلز

قال كريم المنباوى رئيس لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة، إن زيارة الأمير تشارلز أمير ويلز ولي العهد البريطاني برفقة زوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول إلى مصر، تاريخية للقطاع السياحي، لافتا إلى أن التأثير الإيجابي لها لن يكون على السوق البريطانية فقط، بل سيشمل كافة أسواق أوروبا الغربية.

وأضاف المنباوى في تصريحات، لـ«الدستور»، أن الصور التى انتشرت لولي عهد بريطانيا وقرينته بالمواقع الأثرية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي أكبر دعاية سياحية لمصر، ولا بد من إرسالها إلى الوكلاء السياحيين بالخارج.

ولفت إلى وجوب استغلال الزيارة لتنشيط الحركة السياحية من السوق الإنجليزية بإرسال مقالات مصورة للصحف البريطانية عن الحدث حتى بعد انتهائه.

المواقع الأثرية القاهرة مواقع التواصل الاجتماعي غرفة شركات السياحة الحركة السياحية ولي العهد البريطاني

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