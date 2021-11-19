أمين الشعب الجمهورى عن زيارة ولى عهد بريطانيا: دليل على مكانة مصر

قال المستشار أحمد حبيب، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، أن زيارة ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، وزوجته الأميرة كاميلا، لمصر عامة والمناطق السياحية بمصر خاصة مثل الأهرامات وأبوالهول وحديثه عن الفراعنة ودورهم في الحفاظ على البيئة عبر مر الزمان، يعد من أهم وسائل الدعاية للسياحة في مصر، ما يساهم على زيادة الوفود السياحية من كافة دول العالم.

وأضاف «حبيب»، في بيان له، أن زيارة الأمير تشارلز لمصر تعد الأولى بعد ثورة 30 يونيو، موضحًا أن هذه الزيارة تحظى باهتمام عالمي كبير، مضيفًا أن زيارة الأسرة الملكية البريطانية لأي دولة دليل على مكانة هذه الدولة وتاريخها ومكانتها لدى بريطانيا، موضحًا أن مصر تحظى بمكانة كبيرة لدى بريطانيا والتعاون والعلاقات بين الدولتين تاريخية، لافتا إلى أن نشر الصفحة الرسمية للقصر الملكي البريطاني لزيارة الأمير تشارلز وزوجته للأهرامات يعد ترويجا ودعاية كبيرة للسياحة والمناطق الأثرية الفرعونية بمصر.



واختتم، بأن زيارة ولي العهد البريطاني لمصر تعد رسالة للعالم بأن مصر دولة آمنة مستقرة متسامحة، إضافة إلى إشادته بدور مصر المحوري في دعم الاستقرار في الشرق الأوسط ودعمها للتعايش السلمي عربيا ودوليا وإقليميا.