«بايدن ليس الأول».. كيف نقل جورج بوش صلاحياته لنائبه مرتين؟

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سينقل صلاحياته إلى نائبته كامالا هاريس بشكل مؤقت خلال إجراء فحوص طبية.

في وقت سابق من اليوم، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن بايدن سيتوجه إلى المستشفى لإجراء "فحوص روتينية".

بايدن ليس الأول

ولم يكن بايدن هو الرئيس الأمريكي الأول الذي ينقل صلاحياته لنائبه خلال إجرائه لفحوصات طبية، حسبما أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، مشيرة إلى أنه سبق أن تنازل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن عن صلاحياته ومهامه الرئاسية بشكل مؤقت، إلى نائبه ديك تشيني، في عام 2007 قبل أن يخضع لفحوص طبية، للكشف عما إذا كان مصابًا بالسرطان في أمعائه الغليظة.

وحينها أعلن البيت الأبيض أن "الرئيس أرسل خطابًا مكتوبًا، إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ"، وفقًا لما ينص عليه الدستور الأمريكي، في حالة اضطر الرئيس إلى الخضوع لعملية جراحية تستوجب التخدير.

وجاء في بيان أن "الرئيس أبلغهم (قادة ونواب الكونجرس) بتفعيل البند الثالث من المادة 25 بالدستور، بنقل صلاحياته وواجباته طوعًا إلى نائبه"، وأضاف البيان: "يمارس نائب الرئيس الآن صلاحيات رئيس الولايات المتحدة".

وبحسب الدستور أيضًا، عادت السلطة مرة أخرى إلى بوش، بموجب "خطاب مكتوب آخر من الرئيس"، إلى قادة الكونجرس، حيث تمكن من ممارسة صلاحياته مرة أخرى على الفور.

وكان بوش قد خضع لفحوص طبية، في عام 2007 حيث يقوم الأطباء بالكشف عن وجود أية آثار لإصابته بالسرطان، في منتجع كامب ديفيد، بولاية ميريلاند.

بل إن جورج بوش الابن قد تعرض لعملية مماثلة في يونيو من عام 2002، ولم يعثر الأطباء آنذاك، على أية مؤشرات لإصابته بالسرطان، وحينها نقل صلاحياته أيضًا لنائبه ديك تشيني.