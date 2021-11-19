كيف يمكن أن يؤثر كورونا على عيون الأطفال؟

تركت جائحة كورونا مئات الملايين من الأطفال يحدقون في الشاشات لفترة أطول من المعتاد، ما ساهم إلى زيادة مرضى قصر النظر.

وقصر النظر هو حالة تصيب العين تجعل الأشياء البعيدة تبدو مشوشة، بينما يمكن رؤية الأشياء القريبة بوضوح، وإذا لم يتم علاجه يؤدي قصر النظر إلى مخاطر طويلة الأجل على صحة العين مثل إعتام عدسة العين والزرق وانفصال الشبكية، وفقا لموقع daily mail.

وأثبتت الدراسات أن انتشار قصر النظر كان أعلى بثلاث مرات في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و8 سنوات مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

وهذه النتائج تقلق الخبراء الذين يقولون إن الطفل الصغير الذي يُصاب بقصر النظر تزداد احتمالية حدوث مشاكل كبيرة في صحة العين في وقت لاحق من الحياة.

وقد أظهرت العديد من الدراسات ارتفاع معدلات قصر النظر لدى الشباب في عام 2020، كما أظهر بحث أخر أجري علي أكثر من 120 ألف طفل في سن الدراسة الابتدائية في الصين في عام 2020، ووجد إرتفاع مضاعف لقصر النظر لدي الأطفال بعد الجائحة.

ويبدأ قصر النظر عادةً في مرحلة الطفولة، ويؤثر على الأطفال حتى سن 5 سنوات، ويصيب قصر النظر طفلًا من بين كل ستة أطفال في سن 15 عامًا بشكل عام.

علاج قصر النظر

يتم تقديم نظارات الرؤية الفردية أو العدسات اللاصقة للأطفال الذين يعانون من قصر النظر، والتي توفر رؤية جيدة ولكنها لا تبطئ تطور قصر النظر بمرور الوقت.

فيما قدم الخبراء أهم النصائح للحفاظ على صحة العيون لدى الأطفال وهي كالآتي:

- الخروج للعب في الهواء الطلق يمكن أن يساعد في تجنب قصر النظر

- يساعد أيضًا تقليل وقت شاشة الكمبيوتر والجهاز الذكي في تقليل مخاطر قصر النظر.

-أفحص عيون أطفالك بانتظام

-تطبيق قاعدة 20 -20-20 وتعني كل 20 دقيقة شجع طفلك على منح عينيه استراحة لمدة 20 ثانية من خلال النظر بعيدًا بمقدار 20 قدمًا

-اقرأ وادرس في إضاءة جيدة

-تأكد من أن طفلك لديه إضاءة جيدة من حوله لمنع أي إجهاد إضافي على العين.

-تناول نظام غذائي متوازن: يمكن أن يكون للأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية تأثير إيجابي على صحة عين طفلك.

- النوم مهم: يحتاج الأطفال إلى حوالي 9 ساعات من النوم كل ليلة، وقد يساهم قلة النوم في ارتفاع مستويات قصر النظر.

-إمساك الكاب أو الأجهزة عن بعد: تعد المسافة من مفصل إصبع الطفل إلى مرفقه دليلًا جيدًا لمعرفة المسافة التي يجب أن يمسك بها الطفل كتابًا.

ويمكن أن يؤدي الإمساك بهم بالقرب من بعضهم البعض إلى زيادة فرص الإصابة بقصر النظر.