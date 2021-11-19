الجمعة 19 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«رياح وحبات برد».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت وأماكن سقوط الأمطار

الأمطار
الأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، نهارا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود ليلا طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

ويتوقع الخبراء أمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة، وأمطارا متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من الوجه البحري وشرق البلاد على فترات متقطعة، وأمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 15
الإسكندرية 20 16
وادي النطرون 22 15
طنطا 22 15
شبين الكوم 22 15
دمنهور 21 16
بلطيم 20 15
مطروح 19 16
السلوم 19 14
سيوة 22 14
بورسعيد 20 17
دمياط 20 16
الزقازيق 22 16
المنصورة 22 15
الإسماعيلية 22 15
السويس 22 15
العريش 22 16
رفح 21 16
رأس سدر 23 16
نخل 20 10
نويبع 23 18
طابا 21 17
كاترين 16 08
الطور 25 17
شرم الشيخ 25 18
الغردقة 26 18
مرسى علم 26 17
الفيوم 24 13
بنى سويف 24 14
المنيا 24 14
أسيوط 24 14
سوهاج 24 15
قنا 25 15
الأقصر 26 15
أسوان 26 16
إدفو 26 16
أبو سمبل 25 17
الوادي الجديد 26 14
شلاتين 28 18
أبو رماد 28 17
حلايب 26 19
رأس حدربة 26 19

خبراء هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد القاهرة جنوب سيناء الحرارة

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بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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