الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء إزالة المنشآت الشاطئية الخشبية المتهالكة بالإسكندرية

ازالة المنشآت الشاطئية
ازالة المنشآت الشاطئية المتهالكة بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالبدء في إزالة المنشآت والوحدات الشاطئية الخشبية المتهالكة من جميع شواطئ الإسكندرية والتى تسيء للمظهر الجمالي والحضاري  لكورنيش المدينة، وذلك تمهيدا لتصميم واعتماد نموذج موحد لتلك الوحدات الشاطئية يتطابق مع مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية.

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ازالة المنشآت الشاطئية المتهالكة بالإسكندرية 

يأتي هذا تنفيذا لمبادرة تجميل مدينة الإسكندرية وإعادة رونقها الحضاري والتاريخي التي أطلقها المحافظ أمس تحت شعار "عروس البحر من تاني" واتساقاً مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق".

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ازالة المنشآت الشاطئية المتهالكة بالإسكندرية 

وأكد المحافظ أن مبادرة تجميل الإسكندرية تشمل جميع أنحاء المدينة وليس الكورنيش والشوارع الرئيسية فحسب، مشيرا إلى أن  جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة يعملوا على مدار 24 ساعة لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق جميع أهدافها لتعود الإسكندرية الى سابق عهدها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

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ازالة المنشآت الشاطئية المتهالكة بالإسكندرية 

ومن جانبه أوضح اللواء جمال رشاد، أن الإدارة المركزية قامت اليوم بالبدء في إزالة الوحدات والمنشآت الخشبية المتهالكة المسيئة  للمظهر الجمالي والحضاري لشواطئ المدينة؛ حيث تمت إزالة  (16  وحدة خشبية متهالكة) خلال الحملة التي تمت اليوم على الشواطئ بداية من المنتزه باتجاه حي شرق، تمهيداً لتصميم واعتماد نموذج موحد لجميع المنشآت الشاطئية يتطابق مع مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية.

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ازالة المنشآت الشاطئية المتهالكة بالإسكندرية 

كما واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، تجميل وتطوير الحدائق ورفع كفاءة الإضاءة العامة ودهان الأعمدة الزخرفية التراثية بنطاق الأحياء، انطلاقا من المبادرة التي أطلقها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لتجميل مدينة الإسكندرية تحت شعار "عروس البحر من تاني"، وفقا لمشروع الهوية البصرية.

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ازالة المنشآت الشاطئية المتهالكة بالإسكندرية 

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، تابع رؤساء الأحياء، رفع كفاءة حالة الكهرباء، والإضاءة العامة، ودهان الأعمدة الزخرفية التراثية، بطريق الكورنيش، والارتقاء بالمستوى الحضاري والجمالي للتشجير بنطاق أحياء الإسكندرية.

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ازالة المنشآت الشاطئية المتهالكة بالإسكندرية 
الإسكندرية شواطئ الإسكندرية مشروع الهوية البصرية عروس البحر من تاني إزالة الوحدات والمنشآت الخشبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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