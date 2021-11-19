الجمعة 19 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عامل لاتهامه بقتل آخر بعدما ضبطه المتهم داخل مسكنه في أوسيم

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس عامل لاتهامه بقتل آخر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

البداية كانت بتلقى مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل منزل نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين، أن عاملا عاد من عمله، وضبط المجني عليه داخل مسكنه، مما دفعه للاعتداء عليه بسكين، وأصابه بعدة طعنات.

تمكن ضباط  مباحث مركز أوسيم، من القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

النيابة العامة حبس عامل قتل منزل سلاح أبيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

الأكثر قراءة

«الأمطار» تفرض الطوارئ فى 7 محافظات.. وتحذيرات من وزير التنمية المحلية

«الصحة»: وصلنا لتطعيم «نصف مليون مواطن» ضد كورونا يوميًا

بالأسماء.. تفحم 7 ركاب في تصادم مروّع بطريق «الخارجة أسيوط»

كشف لغز العثور على مُدرسة بالمعاش مذبوحة داخل منزلها فى الدقهلية

رئيس «القومي للبحوث الفلكية» يكشف لـ«الدستور» تفاصيل اتفاقية زيادة التعاون العربي الإفريقي

ضبط 3 أطنان سكر مجهولة المصدر داخل مصنع حلويات فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

عبد الرحيم طايع

حديث الجنس والمخدرات والمال

مؤمن المحمدي

يا خرابي يا عرابي

عفاف السيد

الأمثال الشعبية.. عصير حكمة المصريين وتناقضهم وحبهم للحياة

أسماء محفوظ

وقوع البلاء ولّا انتظاره؟

محمد نجم

هل القمة الأمريكية- الصينية هى بداية حل أزمات العالم؟

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

وقفة احتجاجية تنديدًا بقرارات الإخلاء والهدم من بلدية الاحتلال بالقدس

إيران تتجسس على وزير الجيش الإسرائيلى .. ما دور عامل النظافة؟

أبوردينة: حكومة إسرائيل الحالية تمادت في عمليات القتل وجرائم الحرب