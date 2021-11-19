حبس عامل لاتهامه بقتل آخر بعدما ضبطه المتهم داخل مسكنه في أوسيم

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس عامل لاتهامه بقتل آخر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

البداية كانت بتلقى مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل منزل نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين، أن عاملا عاد من عمله، وضبط المجني عليه داخل مسكنه، مما دفعه للاعتداء عليه بسكين، وأصابه بعدة طعنات.

تمكن ضباط مباحث مركز أوسيم، من القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.