بطرق طبيعية وبسيطة.. كيفية فرد شعرك بدون استخدام مكواة

تظهر الأبحاث أن استخدام مجفف الشعر يمكن أن يجعل شعرك جافًا وخشنًا، بل وتؤدي أيضًا إلى تقليل صبغة الشعر وبالتالي تؤثر استخدام أدوات التصفيف على سلامة الشعر، مما يجعله ضعيفًا وهشًا، وقد تساعدك هذه الطرق الطبيعية على فرط شعرك إذا كان شعرك مجعدًا أو متعرجًا .

كيفية فرد شعرك بدون استخدام مكواة



استخدام منتجات التمليس والتنعيم

تحتوي منتجات التمليس والتنعيم على مكونات مثل الكيراتين التي تنعم شعرك، وتتحكم هذه المنتجات أيضًا في تجعد الشعر وتحسين إمكانية تصفيفه، وصفا لموقع STYLE CRAZE



استخدم بكرات جامبو

قومي بلف شعرك في بكرات جامبو بلاستيكية طوال الليل يمكن أن يمنحك تسريحة شعر مفرودة وناعمة.



منتجات السيليكون

يستخدم السيليكون في العديد من منتجات العناية بالشعر لتنعيم شعرك، و السيليكون المستخدم في منتجات العناية بالشعر مثل ثنائي الميثيكون والبولي سيلوكسان يغلق فروة الرأس ، ويمنع أي احتكاك خارجي للبشرة أو الفروة، وهذا يترك الشعر ناعمًا وحريريًا، كما توفر مركبات السيليكون أيضًا مقاومة للحرارة.



لف الشعر

لف الشعر هو أسلوب تمليس آخر للشعر من النوع ولا يتطلب سوي رباطًا مطاطيًا وبعض دبابيس الشعر الطويلة ووشاحًا للحفاظ على الشعر الملفوف في مكانه، واتركيه طوال الليل ، وسيكون لديك شعر مفرود في الصباح، وهذا يحمي شعرك ويمنعه من التطاير.



تجفيف شعرك بالبرودة

تأتي مجففات الشعر الحديثة مع إعداد بارد ،بإمكانك ثناء قيامك بتجفيف شعرك، تمشيطه بفرشتة بفرشاة مستديرة أو مسطحة لفرد شعرك.

و إذا كان المُجفف الخاص بك يحتوي على إعداد منخفض ، أبقيه بعيدًا عن شعرك بمقدار 15 سم عند تجفيفه، و استخدمي سيروم فرد الشعر قبل البدء في تجفيفه.



تمليس الشعر أثناء الليل

هذه طريقة بسيطة أخرى لفرد الشعر ولا تتطلب سوي ربطات الشعر، قومي بغسل شعرك واتركه يجف في الهواء حتى يصبح رطبًا، بعد ذلك قسّم شعرك لأسفل من المنتصف وقومي بتصفيفه على شكل ضفيرة.

و باستخدام أربطة الشعر الأخرى أربطي شعرك كل ربطه علي شكا ثلاث بوصات.



فرد الشعر بالزيت الساخن

سخني ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند واخلطيها بملعقة كبيرة من زيت الخروع، ويمكنك زيادة الكمية المطلوبة بناءً على طول شعرك وسمكه، و ضعي الزيت على شعرك جيدًا واتركيه لمدة 45 دقيقة قبل غسله، ويمكنك أيضًا تدليك فروة رأسك أثناء وضع الزيت لتحسين الدورة الدموية وتحفيز نمو الشعر.

وأظهرت دراسة أن زيت جوز الهند يساعد في التحكم في الشعر المجعد .



ترطيب عميق لشعرك

الترطيب العميق لشعرك يسمح لخيوط الشعر بالإسترخاء وهذا يجعل من السهل فك تشابك وتقويم خصلاتك، لذلك قومي بإختيار أقنعة الترطيب العميقة بمكونات مرطبة مثل الصبار والبروتين المتحلل وزيت جوز الهند.

يمكنك أيضًا استخدام مكيفات الشعر التجميلية مثل مكيفات الشعر العادية والتي تترك على الشعر، فهي مصنوعة لتقليل التجعد وفك تشابك الشعر وزيادة النعومة وتقليل الاحتكاك.



استخدم أقنعة فرد الشعر

تحتوي أقنعة فرد الشعر على مكونات مثل البيوتين والكولاجين والكيراتين التي تقوي شعرك وتحسن مرونته، وتسمح لشعرك بالبقاء مستقيماً لفترة أطول.، وتعمل أقنعة تمليس الشعر هذه أيضًا على تنعيم شعرك ومنع التجعد.



شطف شعرك بالماء البارد

شطف شعرك بالماء البارد يغلق الجلد ويسمح له بالاستقامة، و يعمل هذا بشكل جيد إذا كنت تستخدم شامبو أو بلسمًا لفرد الشعر.



فرشاة الشعر الرطب

بعد غسل راسك جفف شعرك بالتربيت بمنشفة قطنية ناعمة ماصة، ثم أتركيه يجف في الهواء قليلًا، وبمجرد أن يجف شعرك بنسبة 75٪ ، قومي بتمشيطه برفق على أقسام لفرده. واستمري في تمشيط شعرك حتى يجف تمامًا، وفي حين أن هذه عملية تستغرق وقتًا طويلاً ، إلا أنها تجعل شعرك أملسًا ومستقيمًا وسلسًا.



التحكم في التجعد

الشعر المموج والمجعد وحتى الأملس أحيانًا يكون عرضة للتطاير، ويصبح الشعر مجعدًا عندما تسبب الشحنات الكهربائية الساكنة احتكاكًا بين خيوط الشعر ، تاركًا سطح البشرة الخارجي مفتوحًا.

و لجعل شعرك ناعمًا دون استخدام الحرارة استخدمي مصل التحكم في التجعد، و يمكنك أيضًا تجربة بعض العلاجات الطبيعية للتخلص من التجعد .



احذر من الرطوبة

الرطوبة يمكن أن تجعل شعرك أكثر تجعدًا ويصعب التحكم فيه، لذلك قومب بإستخدام منتجات التحكم في الرطوبة التي توفر الحماية من الظروف الجوية وتحافظ على نعومة شعرك.