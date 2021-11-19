قافلة سكانية ببركة غطاس في البحيرة ضمن «حياة كريمة»

نظمت جامعة دمنهور برئاسة عبيد صالح قافلة سكانية بقرية بركة غطاس بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص برئاسة اللواء مدحت الزغد ووحدة السكان بالدیوان العام برئاسة كريمة السلاموني وبمشاركة أساتذة متخصصون، فى جميع التخصصات الطبية الشاملة.

وأكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور أنه تم تقديم الخدمات التالية: تم الكشف على "٣٥ نساء - ٩٦ أطفال - ٨٧ باطنة - ٧٠ عظام - ٨٥ جلدية - ١٢٠ تحاليل طبية - ١١٢ ضغط وسكر" كما تم تطعيم ٥٠ من أطفال المدارس، وصرف أدوية لعدد ٢٢٠ حالة الطب.

كما أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور أنه تم فحص ٤١٥ رأس علاج جماعى" ١١٥ أبقار - ١٨٥ جاموس - ١٠٠ ماعز - ١٥ خيول) ورش ٢٥٠ رأس(١٨٥ ابقار+٦٥ جاموس،ومحو الأمية وتعليم الكبار، حيث تم استكتاب عدد ١١ من أهالي القرية،و تم توزيع ٤٥ اسطوانة غاز علي أهالى القرية.

وأشار الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور أنه بالنسبة للتضامن الاجتماعي تم قبول شكاوى المواطنين تكافل وكرامة لعدد ٢٣ حالة، ورفع ٨ طن تراكمات و تركيب ١٢ كشاف إنارة.