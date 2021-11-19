الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول المصري، حول أنشطة المعهد خلال شهر أكتوبر الماضي.

وتناول التقرير اختيار عدد (13) باحثًا ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من العلماء عالميًا والأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات، اعتمادًا على قاعدة بيانات منصة ‎ Scopus.

كما تضمن التقرير اختيار (3) من باحثين المعهد لعضوية مجلس بحوث البترول والثروة المعدنية، بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهم: الدكتور محمد دياب، والدكتور محمد حجازي، والدكتور علي عبدالعال.

وأشار التقرير إلى عقد المعهد العديد من الشراكات في إطار تكامل الجهود والتعاون العلمي؛ لإثراء مجال البحث العلمي، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون بين مشروع التحالف القومي للبتروكيماويات بالمعهد وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومصنع 270 الحربي وشركة قها للصناعات الكيماوية.

وأفاد التقرير بأنه تم تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع بنك المعرفة المصري والسيفير؛ لتعزيز القدرات البحثية لباحثي المعهد والبدء في تنفيذ سلسلة من الندوات التدريبية للباحثين.

ونوه التقرير إلى أن عدد الأبحاث المنشورة في مجلات مفهرسة عالميًا بلغت نحو 23 بحثًا، والإشراف على عدد من الرسائل العلمية، وتدريب 45 طالبًا من مختلف الجامعات المصرية.

الحكومة الجامعات الكيماوية التكنولوجيا التعليم العالي مدير بنك المعرفة المصري وزير التعليم العالي علي عبدالعال

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