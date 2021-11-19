الجمعة 19 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مكتب الميزانية: مشروع بايدن البالغ 1.75 تريليون دولار غير مغطى بالكامل

بايدن
بايدن

قال مكتب الميزانية في الكونجرس إن مشروع قانون الإنفاق المحلي الشامل الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن والبالغ حجمه 1.75 تريليون دولار لا يدر عوائد كافية لتغطية تكاليفه، وهو كشف قد يقوض ثقة الديمقراطيين
المعتدلين ويهدد إقراره.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، وجد المكتب غير الحزبي أن قانون "إعادة البناء بشكل أفضل"، والذي يهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي الأمريكية ومكافحة تغير المناخ، من شأنه أن يرفع العجز الاتحادي بمقدار 367 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.
 

غير أن وزيرة الخزانة جانيت يلين قالت إن تقديرات مجمعة لمكتب الميزانية واللجنة المشتركة بشأن الضرائب والوزارة أظهرت أن مشروع الإنفاق سيكون "مدفوعا بالكامل".
 

وأضافت أن المشروع سيقلص الديون الأمريكية مع مرور الوقت عبر توفيره إيرادات تتجاوز تريليوني دولار من خلال ضمان دفع الشركات الكبيرة والأمريكيين الأكثر ثراء نصيبهم العادل.
 

في غضون ذلك، يتجه مجلس النواب لإجراء تصويت  على مشروع القانون.

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وائل لطفي

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