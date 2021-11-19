الجمعة 19 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: سنبحث العلاقات مع الناتو والوضع فى أوكرانيا مع بايدن

دميترى بيسكوف
دميترى بيسكوف

 أعلن المتحدث باسم الكرملين أن الموضوعات المتعلقة بالعلاقات مع حلف الأطلنطى الناتو والوضع فى أوكرانيا ستكون على رأس الموضوعات التى ستتم مناقشتها خلال اجتماع افتراضى بين الرئيسين الروسى " فلاديمير بوتين " و الأمريكى " جو بايدن " سيتم تحديد موعده فى وقت لاحق.


و قال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف إنه ليس من المستبعد إجراء هذه المفاوضات بحلول نهاية العام الحالي باستخدام شبكة الانترنت .


و أضاف قائلا " انه من المفضل أن تبدأ هذه المفاوضات بتقنية الفيديو ولكن ذلك سيتحدد وفقاً لقرار رئيسي البلدين فيما يتعلق بهذا الشأن".


و مضى المتحدث باسم الكرملين قائلا "إن هناك الكثير من الجدل بشأن الوضع فى أوكرانيا، و هناك أعمال استفزازية تقوم بها قوات الناتو بالقرب من حدودنا، و هذا أمر يثير شعورنا بالقلق و لا يمكن أن نتخذ موقف اللا مبالاة إزاء ذلك".


و أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أهمية اتخاذ اجراءات فيما يتعلق بهذا الشأن و أن روسيا ستتخذ ما يكفى من الاجراءات لضمان سلامة أراضيها.

 

مفاوضات روسيا أوكرانيا وقف روسي فلاديمير بوتين بايدن الإنترنت اجراءات نهاية المتحدث باسم روس جو بايدن البلدين المفاوضات دميترى بيسكوف سلام بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اجتماع افتراضى حلف الأطلنطي بايدن ا الامريكي جو بايدن

رئيس التحرير

وائل لطفي

«دولة الخيمة».. قراءة فى كف ليبيا خلال ٤٢ عامًا

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

مهندسون وفنيون وإداريون وأطباء.. وظائف شاغرة بشركات البترول

واشنطن تعلن عن إلغاء العقوبات وقيود التأشيرة عن بوروندى

فيتنام تؤكد ضرورة التوصل لحل سياسي شامل للوضع في أفغانستان

استقبال الرئيس السيسي للأمير تشارلز وقرينته يتصدر عناوين الصحف

إزالة غابات الأمازون بالبرازيل ترتفع لأعلى مستوى لها فى 15 عاما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

عبد الرحيم طايع

حديث الجنس والمخدرات والمال

مؤمن المحمدي

يا خرابي يا عرابي

عفاف السيد

الأمثال الشعبية.. عصير حكمة المصريين وتناقضهم وحبهم للحياة

أسماء محفوظ

وقوع البلاء ولّا انتظاره؟

محمد نجم

هل القمة الأمريكية- الصينية هى بداية حل أزمات العالم؟

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

إيران تتجسس على وزير الجيش الإسرائيلى .. ما دور عامل النظافة؟

أبوردينة: حكومة إسرائيل الحالية تمادت في عمليات القتل وجرائم الحرب

الجامعة العربية تُدين ارتكاب الاحتلال جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين