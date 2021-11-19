الكرملين: سنبحث العلاقات مع الناتو والوضع فى أوكرانيا مع بايدن

أعلن المتحدث باسم الكرملين أن الموضوعات المتعلقة بالعلاقات مع حلف الأطلنطى الناتو والوضع فى أوكرانيا ستكون على رأس الموضوعات التى ستتم مناقشتها خلال اجتماع افتراضى بين الرئيسين الروسى " فلاديمير بوتين " و الأمريكى " جو بايدن " سيتم تحديد موعده فى وقت لاحق.



و قال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف إنه ليس من المستبعد إجراء هذه المفاوضات بحلول نهاية العام الحالي باستخدام شبكة الانترنت .



و أضاف قائلا " انه من المفضل أن تبدأ هذه المفاوضات بتقنية الفيديو ولكن ذلك سيتحدد وفقاً لقرار رئيسي البلدين فيما يتعلق بهذا الشأن".



و مضى المتحدث باسم الكرملين قائلا "إن هناك الكثير من الجدل بشأن الوضع فى أوكرانيا، و هناك أعمال استفزازية تقوم بها قوات الناتو بالقرب من حدودنا، و هذا أمر يثير شعورنا بالقلق و لا يمكن أن نتخذ موقف اللا مبالاة إزاء ذلك".



و أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أهمية اتخاذ اجراءات فيما يتعلق بهذا الشأن و أن روسيا ستتخذ ما يكفى من الاجراءات لضمان سلامة أراضيها.