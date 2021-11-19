الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

انطلاق فعاليات الاحتفال بالأسبوع العالمى لترشيد المضادات الحيوية بالغربية

الاحتفال بالأسبوع
الاحتفال بالأسبوع العالمى لترشيد المضادات الحيوية

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظه الغربية، بتقديم التوعية والاستخدام الرشيد والأمثل للدواء، إيمانا منه بدور الصيدلى الإكلينيكي فى نشر الوعى الصحى بين أعضاء الكادر الطبى وبين العامة، وتزامنا مع احتفال منظمة الصحة العالمية بالأسبوع العالمى للمضادات الحيوية 2021، والذى يهدف إلى زيادة الوعى بمقاومة المضادات الحيوية وإذكاء الوعى بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات.

ونظمت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالغربية بقيادة الدكتور خالد أصيل، أولى فعاليات الاحتفال بالأسبوع  العالمي للمضادات الحيوية وتقديم محاضرات توعوية للأطباء عن مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات وتوعية المرضى بالاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومخاطر سوء الاستعمال، وذلك عن طريق استخدام وسائل العرض والإيضاح المختلفة مثل الفلايرات والبانرات والمجسمات، وقد تم عمل مسابقات مع المرضى من خلال تقديم أسئلة ونصائح وتوزيع هدايا.

وقامت الدكتورة منى شبل، مدير التفتيش الصيدلى بمحافظة الغربية، وتحت إشراف تفتيش الصيدلة الإكلينيكية الدكتور عبدالله هلالى والدكتورة فاطمة أبو سعدة بتقديم محاضرات توعوية عن مخاطر استخدام المضادات الحيوية و بمشاركة أقسام الصيدلة الإكلينيكية بمستشفيات (زفتى العام - حميات زفتى - بسيون المركزى - حميات بسيون - صدر طنطا - السنطه المركزى - سمنود المركزى - المنشاوى العام - المحلة العام - إبيار المركزى) يوم الأربعاء 17-11-2021.

كما تقدم وكيل الوزارة الدكتور عبد الناصر حميدة بالتحية والتقدير لجميع صيادلة الغربية الذين يساهمون بعزم وجد في تطوير منظومة  الدواء، وتيسير حصول المواطن المصري على دواء آمن وفعال وذو جودة عالية.

إنطلاق فعاليات الاحتفال بالأسبوع العالمي لترشيد المضادات الحيوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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