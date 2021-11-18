الجمعة 19 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قبل تطبيق القانون.. 8 أزمات يواجهها مدمن المخدرات فى العمل

علاج الإدمان
علاج الإدمان

أعلن صندوق  مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن عدد من المشاكل المهنية المترتبة على تعاطي الموظف للمواد المخدرة، وأكد عبر موقعه الالكتروني، أن أهم المشاكل المترتبة على تعاطي العاملين والموظفين بالمؤسسات المختلفة هى:-

1-الطرد من العمل
2-الإخلال بالواجبات الوظيفية 
3-عدم القدرة على التركيز 
4-ارتكاب انحرافات فى العمل
5-مشاكل مع المدير المباشر
7-مشاحنات مع الزملاء
8-عدم الاستقرار خلال فترات العمل

وأكد صندوق علاج الإدمان، أنه اعتبارًا من منتصف  شهر ديسمبر المقبل؛ سيطبق قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، على أن يتم توفير كل الخدمات العلاجية للعاملين فى الجهاز الإداري بالدولة من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة مع الخط الساخن دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل‪.

وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق علاج الإدمان، إن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض وعلاجه مجانًا وفى سرية تامة، ومن دون ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح فى تصريحات صحفية، أن نسبة تعاطي المخدرات في المؤسسات والمديريات التابعة لها بكافة المحافظات انخفض إلى 1.5% بعدما كانت 8% في بداية حملات الفحص.

وأكد مساعد وزيرة التضامن، أنه سيتم تعميم المراكز العلاجية لمرضى الإدمان فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية بحلول 2025، وأن دمج المتعافين فى المجتمع يتم حاليًا من خلال توفير قروض تساعدهم على إنشاء مشروعات صغيرة ضمن المبادرة التى أطلقها الصندوق "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، كذلك تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية  والتى أدت إلى انخفاض نسبة التعاطي بينهم إلى 1.2%، بعدما كانت 12% عام 2017.

مخدرات وزيرة التضامن وزارة التضامن بنك ناصر الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي الجهاز الإداري تعاطي المخدرات الخط الساخن المراكز العلاجية تعاطي المواد المخدرة

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