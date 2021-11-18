الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

إنفوجراف

أشهر اقتباسات أحمد زكى فى عيد ميلاده الـ72 (إنفوجراف)

أحمد زكي
أحمد زكي

ولد أحمد زكي عبد الرحمن 18 نوفمبر 1949، وهو ممثل ومنتج، ولد في مدينة الزقازيق وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973 بتقدير امتياز.

كان أول ظهور له في مسرحية حمادة ومها عام 1967 أثناء دراسته في المعهد (وكان يقلد الفنان محمود المليجي)، وكان أول ظهور له على شاشة السينما في فيلم ولدي عام 1972 أمام الفنان فريد شوقي، كان أول دور بطولة مُطلقة له أمام سعاد حسني في فيلم شفيقة ومتولي عام 1978 وقدم بعدها العديد من الأفلام البارزة.

ويعتبرثالث أكثر الممثلين في قائمة أفضل مئة فيلم مصري عام 1996 حيث له في القائمة ستة أفلام وهم: البريء، زوجة رجل مهم، الحب فوق هضبة الهرم، إسكندرية ليه، أحلام هند وكاميليا وأبناء الصمت.

وحصل على عدة جوائز وتكريم من بينها مهرجان القاهرة السينمائي عام 1990 و مهرجان الإسكندرية عام 1989.

توفي أحمد زكي في 27 مارس 2005 بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، وكان لم ينتهي من استكمال باقي تصوير فيلم حليم الّذي كان آخر أفلامه، وتمّ عرض الفيلم بعد وفاته عام 2006.

 

وتنشر الدستور أهم اقتباسات الراجل أحمد زكي من خلال الإنفوجراف التالي :

أحمد ذكي اقتباسات أحمد ذكي

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