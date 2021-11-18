الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قائد الدعم اللوجيستى للحوثيين

الحوثي صالح مسفر
الحوثي صالح مسفر الشاعر،

فرضت الولايات المتحدة، الخميس، القيادي الحوثي صالح مسفر الشاعر، الذي يقود "منظمة للدعم اللوجيستي العسكري" يهيمن عليها الحوثيون.

وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، فقد أشارت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إلى أن "الشاعر أشرف على مصادرة الحوثيين لممتلكات في اليمن تقدر بأكثر من 100 مليون دولار مستخدما مجموعة متنوعة من الأساليب غير المشروعة بما يشمل الابتزاز".

وكانت لجنة العقوبات في مجلس الأمن قد أدرجت في 10 نوفمبر الحالي الشاعر على قائمة العقوبات الأممية.

وصالح مسفر الشاعر، هو أحد أبرز القيادات المالية والاقتصادية في جماعة الحوثي ويرتبط بعلاقات قوية مع زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.

وهو المطلوب رقم 35 ضمن قائمة "الـ40 حوثيا" للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. وقد رصد التحالف مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق اليوم، تنفيذ عملية واسعة على أهداف عسكرية مشروعة استجابة للتهديد الباليستي والطائرات المسيرة بعد المحاولة البائسة الحوثية لاستهداف مطار أبها الدولي.

وأوضح التحالف -في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الخميس- أنه تم تنفيذ ضربات جوية شملت أهدافا بمحافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوف.

أشار إلى أنه تم تدمير ورش ومخازن للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومنظومات اتصالات، وأضاف التحالف: "كما تم استهداف منشأة سرية لخبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني متورطين بالهجمات العدائية".

وأكد التحالف العربي أن العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وسابقا أعلن التحالف أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة حوثية مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه مطار أبها الدولي. 

الخزانة الامريكية صالح الشاعر الحوثيين اليمن أملاك اليمنيين عقوبات أمريكية

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