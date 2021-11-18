ليبيا تُحيي ذكرى رحيل الشاعر عبدالمولى البغدادى

أحيت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية، الخميس، بقاعة بلد الطيوب بديوان الوزارة، الذكرى السنوية الأولى للشاعر الدكتور عبد المولى البغدادي، وفاءً لما قدّمه خلال مسيرتهِ الأدبية والثقافية.

وأحيت الوزارة ذكرى البغدادي في محاضرة بعنوان "البغدادي.. كما عرفته وأحببته"، للكاتب يونس الفنادي وحضرها عدد من الشخصيات الثقافية والإعلامية وذوو وأصدقاء الراحل، وذلك حسب بيان لوزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية.

وتحدث يونس الفنادي الذي ارتبط بعلاقة متينة بالشاعر الراحل عبدالمولى البغدادي من بداية تسعينيات القرن الماضي واختاره للإشراف على طباعة وإصدار ديوانه الأول في محاضرته التي قدم لها الدكتور أحمد رشراش عن علاقته بالراحل ومسيرة الشاعر الراحل، وأبرز محطاته الشعرية والإبداعية وعلاقته الاجتماعية وبعض القراءات في نصوصه.

واختتم اللقاء بتكريم وزارة الثقافة والتنمية المعرفية عائلة الراحل بدرع الثقافة، والترحم على الفقيد الذي غادر الحياة تاركا كلماته التي تحمل معاني حب الوطن.

مَن هو عبد المولى محمد البغدادي؟

وتوفي عبد المولى البغدادي في نوفمبر 2020 نتيجة إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 82 عاما.َ

وولد عبد المولى محمد البغدادي في 7 مارس 1938 بقرية شط الهنشير بطرابلس، وعاش والده محمد البغدادي محنة اليتم بعد أسر أبيه وترحيله إلى إيطاليا وترك أولاده لكفالة الأقارب.

وتلقى عبد المولى تعليمه الأول في معهد أحمد باشا الديني، حيث نال منه الشهادة الثانوية, ثم حصل على درجة الليسانس من كلية اللغة العربية بمدينة البيضاء عام 1965 وفي عام 1971 حصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الأزهر.

ومنذ عودته إلى طرابلس شغل عبد المولى عدة مناصب في التدريس الجامعي وكوكيل التربية ثم أمين لجنتها الشعبية ثم نائب أمين اللجنة الشعبية لجامعة الفاتح.

وسافر البغدادي لاحقا إلى روما في عام 1981 للعمل في النشر ثم أوفد إلى إثيوبيا لتدريس اللغة العربية في جامعة أديس بابا إلى أن غادرها في عام 1989 وانتدب أيضا إلى مالطا لتدريس العربية أيضاً وعمل في جامعتها، كما عمل أستاذاً بقسم اللغة العربية بكلية الآداب في جامعة الفاتح بطرابلس.

وشارك الراحل في عدة مهرجانات ومنتديات شعرية وأدبية منها مهرجان الشعر العربي الفرنسي، وعكاظية الشعر العربي بالجزائر سنة 2010، له ديوان شعري اسمه على جناح نورس بالإضافة إلى مجموعة قصائد أخرى متفرقة.

وفي 2016، اتفقت الرابطة العالمية لخريجي الأزهر والسفارة الليبية بالقاهرة، على تكليف الدكتور عبد المولى البغدادي، رئيسًا لفروع الرابطة في ليبيا.