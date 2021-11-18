الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

«ديلي ميل» تكشف أسباب اعتذار هاري وميجان عن حضور حفل الكريسماس الملكي

هاري وميجان
هاري وميجان

كشفت مصادر مقربة من دوق وقة ساسكس أن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل لن يعودوا إلى المملكة المتحدة في عيد الميلاد على الرغم من دعوتهم للانضمام إلى بقية أفراد العائلة المالكة في ساندرينجهام.
وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انه من المتوقع أيضًا أن يفوت دوق ودوقة ساسكس، اللذان يعيشان حاليًا في قصر بقيمة 14 مليون دولار في كاليفورنيا، مأدبة غداء عيد الميلاد السنوية للملكة ولعائلتها الممتدة، والتي تقام عادة في قصر باكنجهام.
وتابعت أنه من المتوقع أن يقام الغداء في قلعة وندسور هذا العام، حيث تواصل الملكة التعافي من التواء ظهرها الذي أجبرها على التغيب عن صلاة الأحد في النصب التذكاري.
واشارت الى انه يُعتقد أن هاري وميجان اعتذرا عن الدعوة لأنهما يريدان تجنب التغطية الإعلامية التي ستتبع زيارتهم للمملكة المتحدة.
قال مصدر ملكي "هناك الكثير الذي يدخل في اللوجيستيات والتخطيط لعيد الميلاد للأسرة ، لذلك بالطبع ، يعرف الموظفون أن هاري وميجان لن يأتوا لو كانوا كذلك، لكانوا قد أبلغوا أسرهم الآن".
وتابع: "لكن هذا هو أول عيد ميلاد لصاحبة الجلالة بدون زوجها، لذلك كان المرء يأمل في أن يكونوا معها".
وأكدت الصحيفة أنه خلال عيد الميلاد، عادة ما ينضم إلى الملكة في ساندرينجهام الأمير تشارلز وكاميلا والأمير ويليام وكيت ميدلتون، الذين يرافقونها في قداس الكنيسة.
وتابعت أن هذا العام هو أول عيد ميلاد للملكة بدون زوجها الأمير فيليب بعد وفاته المنية في شهر أبريل الماضي، كما عانت الملكة البالغة من العمر 95 عامًا من عدة مشاكل صحية أجبرتها على التغيب عن الأحداث مؤخرًا وتسببت في إقامة قصيرة لها في المستشفى.
واشارت الى ان آخر مرة كان فيها هاري وماركل في ساندرينجهام في عيد الميلاد عام 2018 ، قبل عام من قرار ميجست وتخليهم عن واجباتهم الملكية.

هاري ميجان كريسماس غذاء قداس الملكة

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