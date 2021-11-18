انهيار جزئى لعقار في المنصورة

شهدت مدينة المنصورة انهيار عقار منزل بشكل جزئي في شارع المضرب بمدينة المنصورة، محافظة الدقهلية، مساء اليوم الخميس، ما تسبب في تحطم سيارتين أسفل العقار دون خسائر في الأرواح وانتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء شريف النحاس مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية وفرضت طوقا في محيط المنزل مع إخلاء المنازل المجاورة وفصل التيار الكهربي والمرافق.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي شارع المضرب بنطاق قسم شرطة ثان المنصورة لإدارة شرطة النجدة بانهيار أجزاء من عقار بالشارع.

وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ومسئولي حي شرق المنصورة، وشبكات المرافق (غاز- مياه كهرباء) إلى مكان البلاغ وجرى فصل المرافق.

وأكد اللواء سمير صدقي، رئيس حي شرق المنصورة، أن العقار مكون من دور أرضي وطابقين علويين ملك "فايزة طه عبده يونس"، وغير مأهول بالسكان.

وأضاف رئيس حي شرق المنصورة، أن المنزل صادر له قرار إزالة عام 2008 كما صدر قرار بإخلاء السكان عام 2020 وهو ما تحقق باستثناء محل بالطابق الأرضي مستأجر ولا توجد أية خسائر في الأرواح، مع حدوث تلفيات بسيارتين متوقفتين أسفل العقار.