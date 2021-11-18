إصابة 4 إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، أعلى الطريق الدائري بمنطقة البدرشين في الاتجاه المؤدي لمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات المرور إشارة من النجدة مفادها انقلاب ميكروباص بالطريق الدائري الأوسطي، بمنطقة البدرشين، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والخدمات المرورية لموقع الحادث.

ونقل المصابين للمستشفى العام وتم خروجهم بعد تلقي الرعاية اللازمة والاطمئنان على حالتهم الصحية وتبين إصابتهم بإصابات طفيفة.

فيما رفعت الأوناش المرورية حطام الحادث.