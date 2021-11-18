حالة وفاة واحدة و94 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت السلطات الصحية المغربية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 948633 حالة بعد تسجيل 94 إصابة جديدة اليوم الخميس.

وحسب إحصاءات وزارة الصحة المغربية فقد تم تسجيل حالة وفاة واحدة اليوم وهو ما يرفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 14755 حالة، كما أعلنت الوزارة تماثل 108 حالات للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 930602.

وأشارت إلى أن 7 حالات حرجة تم تسجيلها اليوم، ليرتفع عدد تلك الحالات إلى 110.

يشار إلى أنه بلغ العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) 24 مليونا و 373 ألفا و 815 شخصا حتى أول أمس، فيما بلغ إجمالى المغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية 22 مليونا و460 ألفا و 518 شخصا.

وذكر بيان للصحة المغربية صدر الثلاثاء أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية تطعيم 6025 شخصا بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس التاجي، و32006 أشخاص بالجرعة الثانية.

وأشار البيان إلى أن إجمالى المغاربة الذين تلقوا الجرعة المعززة الثالثة للقاح المضاد لكورونا بلغوا مليونا و 586 ألفا و 991 شخصا.

وكان المغرب قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة المضادة للفيروس التاجي.

وقبل أيام، أعلن المغرب تعزيز مراقبة حدوده للتصدي لجائحة كورونا بإجراءات جديدة تشمل منع دخول الوافدين من عدة بلدان إذا تبينت إصابتهم بالوباء في مطارات وموانئ المملكة، ما لم يكونوا مقيمين فيها.

وقال بيان للجنة وزارية متخصصة، السبت الماضي، إن السلطات قررت تعزيز نظام المراقبة لولوج التراب الوطني "في إطار تدابير صحية وقائية يفرضها سياق يتسم بتزايد حالات الإصابة في الجوار الأوروبي للمغرب".

وتشمل هذه التدابير البلدان المصنفة في "اللائحة باء" أي التي تشهد وضعية وبائية مقلقة حسب تصنيف السلطات المغربية، وبينها جل البلدان الأوروبية وعدة دول عربية وإفريقية.

وسيكون على المسافرين القادمين من تلك البلدان الإدلاء بجواز التلقيح واختبار "بي سي آر"، إضافة إلى "إجراء فحص مزدوج بواسطة الكاميرات الحرارية وأجهزة قياس الحرارة الإلكترونية وكذا الاختبار المستضد" عند الوصول إلى المغرب.

ولن يكون بإمكان هؤلاء المسافرين دخول المغرب إذا كانت نتيجة تلك الاختبارات إيجابية، باستثناء الأشخاص الذين يحملون إقامة دائمة في المغرب.