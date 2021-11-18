الخميس 18 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حالة وفاة واحدة و94 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

كورونا في المغرب
كورونا في المغرب

أعلنت السلطات الصحية المغربية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 948633 حالة بعد تسجيل 94 إصابة جديدة اليوم الخميس.

وحسب إحصاءات وزارة الصحة المغربية فقد تم تسجيل حالة وفاة واحدة اليوم وهو ما يرفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 14755 حالة، كما أعلنت الوزارة تماثل  108 حالات للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 930602.

وأشارت إلى أن 7 حالات حرجة تم تسجيلها اليوم، ليرتفع عدد تلك الحالات إلى 110.

يشار إلى أنه بلغ العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)  24 مليونا و 373 ألفا و 815 شخصا حتى أول أمس، فيما بلغ إجمالى المغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية 22 مليونا و460 ألفا و 518 شخصا.

وذكر بيان للصحة المغربية صدر الثلاثاء أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية تطعيم 6025 شخصا بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس التاجي، و32006 أشخاص بالجرعة الثانية.

وأشار البيان إلى أن إجمالى المغاربة الذين تلقوا الجرعة المعززة الثالثة للقاح المضاد لكورونا بلغوا مليونا و 586 ألفا و 991 شخصا.

وكان المغرب قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة المضادة للفيروس التاجي.

وقبل أيام، أعلن المغرب تعزيز مراقبة حدوده للتصدي لجائحة كورونا بإجراءات جديدة تشمل منع دخول الوافدين من عدة بلدان إذا تبينت إصابتهم بالوباء في مطارات وموانئ المملكة، ما لم يكونوا مقيمين فيها.

وقال بيان للجنة وزارية متخصصة، السبت الماضي، إن السلطات قررت تعزيز نظام المراقبة لولوج التراب الوطني "في إطار تدابير صحية وقائية يفرضها سياق يتسم بتزايد حالات الإصابة في الجوار الأوروبي للمغرب".

وتشمل هذه التدابير البلدان المصنفة في "اللائحة باء" أي التي تشهد وضعية وبائية مقلقة حسب تصنيف السلطات المغربية، وبينها جل البلدان الأوروبية وعدة دول عربية وإفريقية.

وسيكون على المسافرين القادمين من تلك البلدان الإدلاء بجواز التلقيح واختبار "بي سي آر"، إضافة إلى "إجراء فحص مزدوج بواسطة الكاميرات الحرارية وأجهزة قياس الحرارة الإلكترونية وكذا الاختبار المستضد" عند الوصول إلى المغرب.

ولن يكون بإمكان هؤلاء المسافرين دخول المغرب إذا كانت نتيجة تلك الاختبارات إيجابية، باستثناء الأشخاص الذين يحملون إقامة دائمة في المغرب.

فيروس كورونا المغرب اصابات جديدة وفيات حالات شفاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

«دولة الخيمة».. قراءة فى كف ليبيا خلال ٤٢ عامًا

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

مهندسون وفنيون وإداريون وأطباء.. وظائف شاغرة بشركات البترول

بـ6 ملايين جنيه.. النقض تُلزم محمد رمضان بتعويض أسرة الطيار أشرف أبواليسر

تحذير من الأرصاد.. أمطار غزيرة على 16 محافظة خلال ساعات

الأمير تشارلز من الأهرامات: «من يشرب مياه النيل يعود مرة أخرى لمصر»

«أمطار ورياح».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

عبد الرحيم طايع

حديث الجنس والمخدرات والمال

مؤمن المحمدي

يا خرابي يا عرابي

عفاف السيد

الأمثال الشعبية.. عصير حكمة المصريين وتناقضهم وحبهم للحياة

أسماء محفوظ

وقوع البلاء ولّا انتظاره؟

محمد نجم

هل القمة الأمريكية- الصينية هى بداية حل أزمات العالم؟

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

إيران تتجسس على وزير الجيش الإسرائيلى .. ما دور عامل النظافة؟

أبوردينة: حكومة إسرائيل الحالية تمادت في عمليات القتل وجرائم الحرب

الجامعة العربية تُدين ارتكاب الاحتلال جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين