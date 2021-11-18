الخميس 18 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غلق مطالع ومنازل كوبري الساحل لمدة 3 أيام للصيانة

غلق مطالع ومنازل
غلق مطالع ومنازل كوبري الساحل

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق مطالع كوبرى الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة جزئيا (كمرحلة أولى) لإجراء عمليات صيانة لمدة 3 أيام. 

 وقال مصدر أمني إنه في إطار تنفيذ أعمال رفع كفاءة كوبرى الساحل من حيث الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية فإنه سيتم استكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمطالع كوبرى الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

 ولفت إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل المشار إليها بالتبادل وذلك لمدة (3) أيـام فقط ابتداء من السـ۱۲ـاعه صباح يوم الجمعة  و حتى الساعة ٥ صباحا يوم الأحد  على أن تكون الأعمال على مدار "24" ساعة دون تعطيل الحركة المرورية. 

 وأوضح أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كما سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

المرور الوراق كوبر صيانة غلق حركة المرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

«دولة الخيمة».. قراءة فى كف ليبيا خلال ٤٢ عامًا

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

بـ6 ملايين جنيه.. النقض تُلزم محمد رمضان بتعويض أسرة الطيار أشرف أبواليسر

تحذير من الأرصاد.. أمطار غزيرة على 16 محافظة خلال ساعات

مهندسون وفنيون وإداريون وأطباء.. وظائف شاغرة بشركات البترول

«أمطار ورياح».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

السبت.. تعطيل الدراسة بمحافظة الدقهلية استعدادًا لموجة الطقس السيئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

عبد الرحيم طايع

حديث الجنس والمخدرات والمال

مؤمن المحمدي

يا خرابي يا عرابي

عفاف السيد

الأمثال الشعبية.. عصير حكمة المصريين وتناقضهم وحبهم للحياة

أسماء محفوظ

وقوع البلاء ولّا انتظاره؟

محمد نجم

هل القمة الأمريكية- الصينية هى بداية حل أزمات العالم؟

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

أبوردينة: حكومة إسرائيل الحالية تمادت في عمليات القتل وجرائم الحرب

الجامعة العربية تُدين ارتكاب الاحتلال جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين

ملك التبغ .. قصة مبنى التاجر اليهودي "سيمون أرزت" في بورسعيد (صور)