غلق مطالع ومنازل كوبري الساحل لمدة 3 أيام للصيانة

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق مطالع كوبرى الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة جزئيا (كمرحلة أولى) لإجراء عمليات صيانة لمدة 3 أيام.

وقال مصدر أمني إنه في إطار تنفيذ أعمال رفع كفاءة كوبرى الساحل من حيث الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية فإنه سيتم استكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمطالع كوبرى الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

ولفت إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل المشار إليها بالتبادل وذلك لمدة (3) أيـام فقط ابتداء من السـ۱۲ـاعه صباح يوم الجمعة و حتى الساعة ٥ صباحا يوم الأحد على أن تكون الأعمال على مدار "24" ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

وأوضح أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كما سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.